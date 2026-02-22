menu
11.7 C
Chania
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Αργεντινή: “Κρέμασε” το μωρό του στα 80 μέτρα ύψος για να το φωτογραφίσει

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σοκ έχει προκαλέσει ένας τουρίστας που επισκέφθηκε την Τρίτη (17/02) το Εθνικό Πάρκο Ιγκουασού, στα σύνορα Βραζιλίας και Αργεντινής, καθώς εθεάθη να “κρεμάει” το παιδί του έξω από τα προστευτικά κάγκελα, μπροστά από έναν καταρράκτη 80 μέτρων ύψος, για να το φωτογραφίσει, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη εφημερίδα Globo και άλλα νοτιοαμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναμεταδίδει το news247.gr, η σκηνή, η οποία βιντεοσκοπήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, προκάλεσε σοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες δείχνουν τον άνδρα να κρατά το μωρό έξω από μια πεζογέφυρα και ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, στην καρδιά του «Λαιμού του Διαβόλου» (Gorge du Diable), τον μεγαλύτερο καταρράκτη των καταρρακτών Ιγκουασού, ο οποίος έχει ύψος 80 μέτρα, δηλαδή όσο ένα κτίριο 27 ορόφων.

Η ταυτότητα του άνδρα, καθώς και της γυναίκας που τον συνόδευε δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της εταιρείας διαχείρισης του πάρκου στην Αργεντινή, Iguazú Argentina SA, η οποία σε ανακοίνωσή της υπενθύμισε ότι υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα για την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων.

Τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάλι με την Globo, ένας άνδρας είχε πηδήξει πάνω από τα κάγκελα ασφαλείας στο ίδιο σημείο, προκειμένου να πιάσει το καπέλο του.

Οι υπεύθυνοι του πάρκου τόνισαν ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους “δράστες” όσο και τους υπόλοιπους τουρίστες που βρίσκονται στην περιοχή. Επιπλέον, υπάρχει κανονισμός που διέπει τις επισκέψεις στο πάρκο και προβλέπει κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες συμπεριφοράς. Στους παραβάτες μπορεί να απαγορευτεί η είσοδος στον χώρο.

Το Εθνικό Πάρκο Ιγκουασού, μνημείο της UNESCO, είναι διάσημο για τους καταρράκτες του και το υποτροπικό δάσος με την πλούσια βιοποικιλότητα. Το 2025, προσέλκυσε 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum