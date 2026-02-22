Αργεντινή: “Κρέμασε” το μωρό του στα 80 μέτρα ύψος για να το φωτογραφίσει

Σοκ έχει προκαλέσει ένας τουρίστας που επισκέφθηκε την Τρίτη (17/02) το Εθνικό Πάρκο Ιγκουασού, στα σύνορα Βραζιλίας και Αργεντινής, καθώς εθεάθη να “κρεμάει” το παιδί του έξω από τα προστευτικά κάγκελα, μπροστά από έναν καταρράκτη 80 μέτρων ύψος, για να το φωτογραφίσει, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη εφημερίδα Globo και άλλα νοτιοαμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναμεταδίδει το news247.gr, η σκηνή, η οποία βιντεοσκοπήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, προκάλεσε σοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες δείχνουν τον άνδρα να κρατά το μωρό έξω από μια πεζογέφυρα και ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, στην καρδιά του «Λαιμού του Διαβόλου» (Gorge du Diable), τον μεγαλύτερο καταρράκτη των καταρρακτών Ιγκουασού, ο οποίος έχει ύψος 80 μέτρα, δηλαδή όσο ένα κτίριο 27 ορόφων.

Η ταυτότητα του άνδρα, καθώς και της γυναίκας που τον συνόδευε δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της εταιρείας διαχείρισης του πάρκου στην Αργεντινή, Iguazú Argentina SA, η οποία σε ανακοίνωσή της υπενθύμισε ότι υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα για την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων.

Τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάλι με την Globo, ένας άνδρας είχε πηδήξει πάνω από τα κάγκελα ασφαλείας στο ίδιο σημείο, προκειμένου να πιάσει το καπέλο του.

Οι υπεύθυνοι του πάρκου τόνισαν ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους “δράστες” όσο και τους υπόλοιπους τουρίστες που βρίσκονται στην περιοχή. Επιπλέον, υπάρχει κανονισμός που διέπει τις επισκέψεις στο πάρκο και προβλέπει κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες συμπεριφοράς. Στους παραβάτες μπορεί να απαγορευτεί η είσοδος στον χώρο.

Το Εθνικό Πάρκο Ιγκουασού, μνημείο της UNESCO, είναι διάσημο για τους καταρράκτες του και το υποτροπικό δάσος με την πλούσια βιοποικιλότητα. Το 2025, προσέλκυσε 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες.