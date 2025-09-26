menu
Ελλάδα

Άρειος Πάγος: «Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του κ. Τζαβέλλα αναφέρει:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

