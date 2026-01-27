Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: «Δεν υπήρξε ποτέ θύμα εκβιασμών»

Για «συκοφαντικά και παραπλανητικά δημοσιεύματα και εκπομπές» κάνει λόγο ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, μέσω δελτίου τύπου που εξέδωσε ο δικηγόρος του Ιωάννης Μαυροματάκης για να τονίσει ότι «ουδεμία σχέση έχει, ούτε είχε ποτέ με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και με την κινητή ή ακίνητη περιουσία της», «ουδεμία σχέση έχει με ανάρμοστα βίντεο ή φωτογραφίες, δεν υπήρξε ποτέ θύμα εκβιασμών».

Αναλυτικά στο δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

«Σειρά αναληθών, συκοφαντικών και παραπλανητικών δημοσιευμάτων και εκπομπών στα μέσα επικοινωνίας κατά το Φθινόπωρο 2025 παρουσίασαν τον σεβαστό Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου και Εφημέριο της Ενορίας Στερνών Μελχισεδέκ Αμπελικάκη, εμπλεκόμενο σε υποθέσεις διαφθοράς και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Οι αναφορές αυτές φέροντο να στηρίζονται σε αποσπάσματα ποινικής δικογραφίας που διέρρευσαν παρανόμως ωστόσο ήταν απολύτως διαστρεβλωμένες και παραπλανητικές σε μια ανηλεή δολοφονία της προσωπικότητας και δομικής υπόστασης του ονόματος και της υπόληψής του.

Εκδίδεται το παρόν δελτίο τύπου προς αποκατάσταση της αλήθειας και άρση της παραπλάνησης του κοινού.

• Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ ήρθε στα Χανιά μόλις το 2023 μετά από 12ετή διακονία στο Ηράκλειο και είναι Εφημέριος της Ενορίας Στερνών. Ουδεμία σχέση έχει, ούτε είχε ποτέ με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και με την κινητή ή ακίνητη περιουσία της, ούτε υπήρξε ποτέ Ηγούμενος αυτής ή άλλης Μονής ούτε καν Επίσκοπος ή βοηθός Επισκόπου, ουδεμία σχέση έχει με ανάρμοστα βίντεο ή φωτογραφίες, δεν υπήρξε ποτέ θύμα εκβιασμών, δεν έχει οικία στον Πλατανιά, ούτε ποτέ έγινε έρευνα στην οικία του από τις αρχές !!!

• Κατά σφοδρή παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας προκλήθηκε σύγχυση των στοιχείων της δικογραφίας και αποδόθηκαν στον π. Μελχισεδέκ όλα τα ανωτέρω τα οποία όμως αναφέρονται σε εντελώς άλλο πρόσωπο.

• Ο π. Μελχισεδέκ δεν έδωσε ποτέ ανταλλάγματα για την μεσολάβηση οποιουδήποτε για την εκλογή στη θέση Δεσπότη της Ι.Μ.Κ.Α., αντιθέτως, κατηγορήθηκε σφοδρότατα λόγω των θερμών εκδηλώσεων υποστήριξής του από πλήθος πιστών.

• Η αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία έλαβε χώρα παρεμπιπτόντως όπως πολλών άλλων προσώπων της δημόσιας ζωής (δημάρχων, βουλευτών, επιχειρηματιών, διοικητώνικ κ.λπ.), τα οποία δεν ενοχοποιήθηκαν ή συνδέθηκαν με οποιαδήποτε παράνομη πράξη, και ορθώς.

• Ο Πανσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου και Εφημέριος της Ενορίας Στερνών Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, ουδεμία συμμετοχή και ευθύνη έχει σχετικά με τα διερευνώμενα ποινικά αδικήματα και είναι θέμα χρόνου να διευκρινιστεί η πρόδηλη παρεξήγηση και από τις αρμόδιες αρχές. Εξακολουθεί δε να επιτελεί το ποιμαντικό του έργο με ήθος, αφοσίωση και σεβασμό προς την Εκκλησία και την Κοινωνία. Με καθαρή καρδιά και καθαρά χέρια, χωρίς να υποκινεί σε μεγάλα συμφέροντα και στον πόλεμο κατά του Οικουμενικού μας Πατριάρχη».