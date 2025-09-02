Αρχιμανδρίτης και δικηγόρος μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εγκληματική οργάνωση

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά. Από τα στοιχεία και πληροφορίες των “Χ.ν.” προκύπτει η εμπλοκή ενός Αρχιμανδρίτη κι ενός δικηγόρου στα Χανιά.

Ο Αρχιμανδρίτης κατηγορείται για «Ηθική αυτουργία σε Εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση» και «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» .

Ο Δικηγόρος Χανίων κατηγορείται για «απόπειρα Απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ»