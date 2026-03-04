Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.: Ανακοίνωση για αποκατάσταση Χανιώτη αστυνομικού

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδόθηκε την Τετάρτη (4/3) σνακοίνωση, «η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης του Υπαστυνόμου Α’ (ε.α.) Κωνσταντίνου Γιαννουλάκη του Νικολάου».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, απορρίφθηκε έγκληση, η οποία είχε υποβληθεί σε βάρος του ανωτέρω το 2016, όταν υπηρετούσε σε Αστυνομικό Τμήμα του νομού Χανίων, για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας, παραβίασης οικιακού ασύλου και παράβασης καθήκοντος.

Η Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου εν αποστρατεία Αξιωματικού».