Αρχή Τριωδίου: Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

Τριώδιο ονοµάζεται το Λειτουργικό Βιβλίο της Εκκλησίας µας το οποίο περιλαµβάνει τους Ύµνους των Κυριακών, απο την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου µέχρι και το Μεγάλο Σάββατο πρίν την Τελετή της Αναστάσεως. Ονοµάζεται έτσι διότι οι περισσότεροι Κανόνες του Όρθρου (πρωινή Ακολουθία) περιέχουν τρείς Ωδές ενώ συνήθως περιέχουν εννέα Ωδές. Μέσα στις τρείς αυτές Ωδές, περιλαµβάνονται πάντοτε η 8η και η 9η Ωδή, και διαδοχικά ακόµη µία από τις πέντε πρώτες Ωδές.

Για την διαµόρφωση του Τριωδίου, όπως το έχει στη χρήση της σήµερα η εκκλησία µας, έπαιξαν ρόλο όλες οι χριστιανικές γενεές από τον 5ο µέχρι τον 15ο αιώνα µ.Χ. (Το πρώτο έντυπο του Τριωδίου εξεδόθη το 1522 µ.Χ. στην Βενετία). Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τις ασµατικές ακολουθίες των εορτών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά που έζησε τον 14ον αιώνα (Β’ Κυριακή των Νηστειών), του Οσίου Ιωάννου της Κλίµακος (∆’ Κυριακή των Νηστειών), κ.α.

Αποδεικνύεται επίσης από την εισαγωγή του επιτάφιου θρήνου, εγκωµίων, δηλαδή που ψάλλονται στον Επιτάφιο, και από την εισαγωγή των συναξαρίων του Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθόπουλου. Στην διαµόρφωση των ασµατικού κύκλου του τριωδίου συνέβαλαν επίσης και διάσηµοι υµνογράφοι και µελωδοί της εκκλησίας µας, όπως ο Ρωµανός ο Μελωδός.

Το Τριώδιο περισσότερο από όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία που περιέχουν ιερές ακολουθίες οδηγεί τις ψυχές των πιστών τέκνων της ορθοδόξου εκκλησίας στην περισυλλογή και στην κατάνυξη. Με τον κύκλο των εορτών του τριωδίου ανανεώνονται τα βιώµατα της νηστείας, της εγκράτειας, της µετάνοιας, και της χαρµολύπης.

Οι Κυριακές του Τριωδίου είναι οι εξής:

1. Τελώνου και Φαρισαίου 2. Ασώτου 3. Απόκρεω 4. Τυρινής

Η πρώτη εβδοµάδα, που ξεκινάει την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου, λέγεται και Προφωνή ή Προφωνέσιµη, επειδή παλιά προφωνούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι αποκριές. Γίνεται δε κατάλυση εις πάντα καθόλη την διάρκεια της εβδοµάδος αυτής ακόµη και Τετάρτη και Παρασκευή.

Η δεύτερη εβδοµάδα ξεκινάει την Κυριακή του Ασώτου και τελειώνει την Κυριακή της Απόκρεω και λέγεται Κρεατινή ή της Κρεοφάγου, γιατί είναι η τελευταία εβδοµάδα που τρώγεται κρέας. Για τον λόγο αυτό άλλωστε ονοµάστηκε έτσι και η Κυριακή της Απόκρεω, επειδή ήταν και η τελευταία µέρα της κρεοφαγίας (από + κρέας) όλης της περιόδου του Τριωδίου.

Η τρίτη εβδοµάδα ξεκινάει την Κυριακή της Απόκρεω και τελειώνει την Κυριακή Τυρινής. Λέγεται Κυριακή της Τυρινής ή της Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν γαλακτοκοµικά προϊόντα. Από τη ∆ευτέρα, την εποµένη ηµέρα µετά την Κυριακή της Απόκρεω, µια εβδοµάδα πριν την Καθαρή ∆ευτέρα, άρχιζε η αποχή από το κρέας και επιτρεπόταν µόνο η χρήση τυριού και γαλακτερών σαν ενδιάµεση άσκηση µεταξύ κρεοφαγίας και νηστείας. Γίνεται δε κατάλυση εις πάντα (εκτός από κρέας και ψάρια) καθόλη την διάρκεια της εβδοµάδος αυτής ακόµη και Τετάρτη και Παρασκευή.

Ο Κύριος µας Ιησούς Χριστός καλούσε τον λαό του Ισραήλ σε µετάνοια. «Μετανοείτε», έλεγε, διότι έφθασε ανάµεσά σας η Βασιλεία του Θεού. Το κήρυγµά Του αποσκοπούσε την διόρθωση και τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός της αγάπης θέλησε να οδηγήσει τον αµαρτωλό άνθρωπο στην επίγνωση της αµαρτωλότητός του, στη συναίσθηση της ενοχής του και να τον οδηγήσει στη σωτηρία του.

Ο Θεός θέλει να σώσει όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό στη σηµερινή ευαγγελική περικοπή ο Κύριος παρουσιάζει δύο τύπους ανθρώπων. Ο ένας θεωρείται σαν τον πιο αµαρτωλό τύπο της εποχής του. Παίρνει το παράδειγµα του Τελώνου, τον πιο διαβεβληµένο άνθρωπο της ιουδαϊκής κοινωνίας και τον συγκρίνει µ’ έναν άλλο τύπο, τον Φαρισαίο. Ο Κύριος θέλει να µας διδάξει το πόσο σηµαντικό είναι το να έχουµε ειλικρινή µετάνοια και να προσευχόµαστε µε τον σωστό τρόπο. Και πράγµατι, ο Τελώνης µε ειλικρινή µετάνοια και συναίσθηση της αµαρτωλότητάς του, µε βαθιά ταπείνωση στάθηκε σε κάποια γωνιά, σε κάποια απόσταση από τα άγια και µε ταπεινό φρόνηµα απευθύνει στον Κύριο έξι µόνον λέξεις, που ήσαν αρκετές για να του χαρίσουν την δικαίωσή του. Ο Τελώνης της σηµερινής Ευαγγελικής περικοπής είχε ειλικρινή µετάνοια. Είχε βαθιά λύπη και συντριβή για τα αµαρτήµατά του, ταπείνωση και αυτό-εξουθένωση µπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Αυτά τον οδηγούν να σταθεί σε κάποια απόσταση από το θυσιαστήριο. Αντίθετα, ο Φαρισαίος, που εθεωρείτο δίκαιος και ενάρετος, µε καύχηση στάθηκε σε σηµείο απ’ όπου όλοι θα µπορούσαν να τον δουν και ακούσουν. Στάθηκε µπροστά στον εαυτό του, προσεύχεται όχι για να ακουστεί από το Θεό, αλλά για επιδειχθεί στους ανθρώπους. Απέβλεπε να ελκύσει όχι το έλεος του Θεού, αλλά τον έπαινο των ανθρώπων. Γι’ αυτό αντί να αισθανθεί µετάνοια για τα προσωπικά του λάθη, κυριεύεται από την αυτοδικαίωση και κατακρίνει τον συνάνθρωπό του. Η προσευχή του Τελώνη, γεµάτη από τα δάκρυα της µετανοίας, παρακαλεί τον Θεό του ελέους: «Ο Θεός ιλάσθητί µοι, τω αµαρτωλώ»! Πολυεύσπλαχνε Κύριε και Θεέ µου, δείξε και σε µένα το έλεός Σου. Συγχώρησε τα πολλά αµαρτήµατά µου. Το αποτέλεσµα. Ο Φαρισαίος από την υπεροψία του καταδικάζεται για την αυτοδικαίωσή του, ενώ ο Τελώνης δικαιώνεται για την ευλάβεια και τη συναίσθηση των αµαρτιών του. Στη σηµερινή µας κοινωνία το παράδειγµα αυτών των δύο ευαγγελικών τύπων βρίσκει την ανάλογη ανταπόκριση στους χαρακτήρες των χριστιανών. ∆ιότι, πόσες φορές δεν σταθήκαµε µε υπεροψία την ώρα της προσευχής πιστεύοντας ότι είµεθα οι καλύτεροι χριστιανοί; Πόσες φορές αποφεύγαµε να πηγαίνουµε στην Εκκλησία, παρά µόνον Πάσχα και Χριστούγεννα; Πόσες φορές προσπαθήσαµε να αυτοδικαιώσουµε τον εαυτό µας; Πόσες φορές δεν αµαρτήσαµε και κατακρίναµε τον συνάνθρωπό µας;

Σαν Τελώνης ή σαν Φαρισαίος;

Είπε ο Κύριος την παραβολή του «Τελώνου και του Φαρισαίου». Θα πρέπει να σου είναι γνωστή.

Οι δυο αυτοί άνθρωποι που προσδιορίστηκαν από το έργο τους και όχι από το όνοµα τους, ανέβηκαν στο «ἱερό» (δηλαδή στο ναό του Σολοµώντος) να προσευχηθούν.

Οι τελώνες χαρακτηρίζονταν γενικά άνθρωποι άδικοι, ενώ οι Φαρισαίοι, ως διδάσκαλοι του Μωσαϊκού Νόµου, είχαν πολύ µεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και εκτίµηση από τους ανθρώπους.

Ο Φαρισαίος προχώρησε µπροστά, προς το θυσιαστήριο. Στάθηκε όρθιος, για να φαίνεται καλά, κι άρχισε να προσεύχεται υπερβολικά ευχαριστηµένος:

— Σ’ ευχαριστώ Θεέ µου, γιατί δεν είµαι εγώ σαν τους άλλους ανθρώπους, που είναι γεµάτοι κακία: κλέφτες, άδικοι, ανήθικοι…., ούτε σαν αυτόν τον τελώνη· και γύρισε µε περιφρόνηση να τον δείξει. Όλοι είναι ένοχοι, άξιοι να καταδικαστούν. Εγώ ξεχωρίζω από όλους, είµαι γεµάτος από αρετές. Νηστεύω… κάνω προσφορές στο ναό παραπάνω από εκείνο που ορίζει ο Νόµος…

Και ο Τελώνης;

Ω! Αυτός δεν αισθανόταν τον εαυτό του άξιο να προχωρήσει. Έµεινε µακριά από το θυσιαστήριο. Με το κεφάλι σκυµµένο. ∆εν τολµούσε ούτε τα χέρια του, αλλά ούτε και το βλέµµα του να υψώσει προς τον ουρανό. Μόνο χτυπούσε το στήθος του, γιατί αισθανόταν πόσο αµαρτωλή ήταν η καρδιά του απέναντι στο Θεό.

Μόνο τα χείλη του ψιθύριζαν συνέχεια τούτα τα λόγια: «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί µοι τῷ ἁµαρτωλῷ».

Ω Κύριε και Θεέ, σπλαχνίσου µε και συγχώρησέ µε τον αµαρτωλό!

Τούτο τον ταπεινωµένο τελώνη, που πίστευε πως ήταν άξιος να τιµωρηθεί, ο Θεός τον συγχώρησε. Το βεβαίωσε ο Κύριος:

Ο περιφρονηµένος Τελώνης γύρισε στο σπίτι του αθωωµένος και δίκαιος ενώπιον του Θεού! Και όχι ο Φαρισαίος.

Γιατί καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Ενώ εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του, θα υψωθεί και θα τιµηθεί από το Θεό.

«Πᾶς ὁ υψῶν ἐαυτόν ταπεινωθήσεται…»

Ο αυτοθαυµασµός που αισθανόταν ο Φαρισαίος, συγκρίνοντας τον εαυτό του µε κάποιους που φανερά παρέβαιναν µερικές εντολές του Θεού, τον καταδίκασε… Ήξερε βαθύτερα το Νόµο του Θεού και µπορούσε να κρίνει σωστά. Έπρεπε να δείξει ευσπλαχνία προς τον Τελώνη, αφού κι αυτός αµαρτωλός ήταν. Αλλά είχε την ψεύτικη ιδέα πως ξεχώριζε απ’ όλους.

Ταλάνισε ο Κύριος µε τα «ουαί» Του και σε άλλη περίσταση τους Φαρισαίους. Γιατί;

Αλίµονο στην κοινωνία, όταν τα µέλη της, ευχαριστηµένα για το οποιοδήποτε σηµείο βρίσκεται η πνευµατική και η ψυχική τους ανάπτυξη, σταµατήσουν τον αγώνα για πρόοδο. Σταµατήσουν την προσπάθεια να ανεβαίνουν σε πιο ψηλό και πνευµατικό επίπεδο. Τα ιδανικά θα νεκρωθούν και οι άνθρωποι θα έρπουν, θα σέρνονται χαµηλά, πολύ χαµηλά!

Ας φανταστούµε στ’ αλήθεια, σε ποιο κατάντηµα θα φτάσει η κοινωνία, αν όλοι οι νέοι συγκρίνουν σήµερα τον εαυτό τους µε τα αντικοινωνικά άτοµα και µένουν ευχαριστηµένοι, γιατί δεν είναι τέτοιοι! Αδιάφορο, αν λερώνουν την ψυχή τους µε χίλια δυο άλλα…

Με ταπείνωση ζήτα καθηµερινά συγχώρεση από το Θεό στην προσευχή σου.

Και να ‘σαι βέβαιος πως θα γίνεσαι όλο και πιο καλός και πιο ευχαριστηµένος.

Το βεβαίωσε το αληθινό στόµα του Κυρίου. Στους ταπεινούς δίνει πλούσια τη χάρη Του. Και τους υψώνει και τους τιµά:

«Ὁ ταπεινῶν ἐαυτόν ὑψωθήσεται»!