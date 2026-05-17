Αρχαιρεσίες Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

Με ενότητα και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιούνται από το πρωί της Κυριακής οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας στα Γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Νομού Χανίων νοτιοανατολικά της Αντιπεριφέρειας Χανίων.

Με δήλωσή του ο απερχόμενος πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος για το νέο διοικητικό Συμβούλιο Σπύρος Μαυράκης, υπογράμμισε τα εξής: “ Χαρακτηριστικό της μεγάλης μας οικογένειας είναι ότι είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας αλλά και με τους εν ενεργεία συναδέλφους, γεγονός το οποίο θέλουμε να συνεχιστεί γιατί μόνο με ενότητα μπορεί να υπάρχει επιτυχία στον κάθε φορέα. Στις σημερινές αρχαιρεσίες έχουν θέσει υποψηφιότητα και νέοι συνάδελφοι.

Συνολικά συμμετέχουμε δέκα υποψήφιοι για το Δ.Σ. Τα αποτελέσματα θα είναι σεβαστά από όλους μας”.