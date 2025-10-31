Αρχαιολογικοί θησαυροί στα Φαλάσαρνα – Ευρήματα έως 9.000 χρόνια ετών (φωτ.)

■ Εντυπωσιάζουν τα αποτελέσµατα της ανασκαφής

Ευρήµατα που πηγαίνουν έως και 9.000 χρόνια πίσω εντοπίστηκαν στην ανασκαφή στον δωρικό ναό της Θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα, ένα µέρος των οποίων παρουσιάσθηκε στη χθεσινοβραδινή επιστηµονική ηµερίδα στην Ορθόδοξο Ακαδηµία Κρήτης στο Κολυµπάρι!

Παρουσία αρκετού κόσµου η διευθύντρια της ανασκαφής δρ Ελπίδα Χατζηδάκη µίλησε για ένα «µνηµειώδη ναό, κατασκευασµένο σε ιερό βράχο µε ένα βαθύ παρελθόν στην προϊστορία βάθους 9.000 ετών! Πρόκειται για διαχρονικό χώρο λατρείας όπου οι άνθρωποι συναντούσαν το θείο, τον θεό! Άρα υπάρχει θεός σε αυτό τον βράχο τον οποίο οφείλουµε να σεβαστούµε και να αναδείξουµε».

∆ίνοντας περισσότερες λεπτοµέρειες για την ανασκαφή επεσήµανε πως ύστερα από την αποµάκρυνση των γκρεµισµένων βράχων και των επιχώσεων «αντικείµενα προσφορών άρχισαν να ξεπροβάλλουν κατά εκατοντάδες από τους βράχους! Όπλα κοσµήµατα, σφραγίδες, θεές µε δαιδαλική κόµµωση. Επίσης οστέινες βελόνες και λίθινα εργαλεία των νεολιθικών χρόνων ορισµένα εκ των οποίων µπορούν να χρονολογηθούν και 9.000 χρόνια πριν».

Στη συνέχεια παρατήρησε πως από τα δύο κτήρια του ναού τα ανατολικό ήταν το “άδυτο” µε 8 λίθινες θήκες για την εναπόθεση των προσφορών και το δυτικό εξυπηρετούσε είτε τη λατρεία της Περσεφόνης, είτε τον υπόλοιπο ναό, ένα θέµα που ακόµα ερευνάτε. Ανάµεσα στις παραστάδες εντοπίστηκαν δύο κατεστραµµένοι δωρικοί κίονες από τους οποίου σώθηκε το κιονόκρανο και η απόληξη, ενώ εξωτερικά της ανατολικής θύρας του αδύτου , βρέθηκαν στάχτες και ένας σωρός από λυχνάρια γεγονός που σηµαίνει ότι οι τελετουργίες γίνονταν τη νύχτα. Μέσα στο σπήλαιο οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ευρήµατα που παραπέµπουν σε µια παλαιότερη λατρεία αφιερωµένη σε γυναικεία θεότητα, µια ισχυρή θεά που σχετίζονταν µε τη µητέρα γη και το νερό.

Η κ. Χατζηδάκη υπογράµµισε πως η ανασκαφή µόνο εύκολη δεν ήταν και έκανε ξεχωριστή αναφορά στην οµάδα της για την επιστηµονική της ποιότητα και την άριστη συνεργασία που είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και µετά.

Τα Νεολιθικά ευρήµατα από τον ιερό βράχο της αρχαίας Φαλάσαρνας παρουσίασε ο αρχαιολόγος κ. Παναγιώτης Ζερβουδάκης επεξηγώντας πως εντοπίστηκαν σε ένα βαθύ στρώµα κάτω από τα ευρήµατα της εποχής του σιδήρου και µε κενό ανάµεσα τους. «∆εν γνωρίζαµε ότι στη ∆υτική Άκρη της Κρήτης υπήρχαν νεολιθικά, θα τα δείτε στη Ανατολική και Κεντρική Κρήτη και δεν περιµέναµε να τα βρούµε στη Φαλάσαρνα και σε αυτό το σηµείο. Εργαλεία λίθινα, εργαλεία λειασµένου λίθου όπως “χειροπελέκεις”, τριβεία και κάποια εργαλεία σε οψιανό και πυριτόλιθο που είναι πιθανό να είναι και πρωιµότερα» είπε ο αρχαιολόγος σχετίζοντας τα ευρήµατα µε ανάλογα που είχαν βρεθεί στα Αντικύθηρα ως σηµείο σύνδεσης µε τη νότια Πελοπόννησο ενώ ο οψιανός προέρχεται από τη Μήλο.

«Η ανασκαφή θα συνεχιστεί καθώς υπάρχουν πολλά ευρήµατα όχι µόνο από την προιστορία αλλά και την ύστερη αρχαιότητα» κατέληξε. Στα στοιχεία λατρείας από το Ναό της θεάς ∆ήµητρας και της Περσεφόνης στην αρχαία Φαλάσαρνα αναφέρθηκε ο δρ Μιχάλης Μιλιδάκης, παρουσιάζοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό και αναλυτικές πληροφορίες. Την εκδήλωση χαιρέτισαν στέλνοντας µηνύµατα η υφυπουργός κ. Σ. Βολουδάκη, ο γεν. διευθυντής της ΟΑΚ κ. Κ. Ζορµπάς, ο εφοπλιστής κ. Μαρτίνος.