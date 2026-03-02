Αρχαιολατρία: Φως ή σκιά;

Τακτοποιώντας, πριν λίγες ηµέρες, το φωτογραφικό µου αρχείο, βρήκα φωτογραφίες που είχα πριν λίγα χρόνια βγάλει στους ∆ελφούς. Μου αρέσουν, από τα σχολικά µου χρόνια, οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε µουσεία όπου φυλάσσονται και εκτίθενται αρχαιολογικοί θησαυροί, γιατί νιώθω ότι έρχοµαι κοντά στους ανθρώπους του παρελθόντος, την εποχή τους, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους.

Και ξανακοιτάζοντας τις φωτογραφίες των ∆ελφών, σκεφτόµουν ότι οι σχέσεις των σύγχρονων µε µας ανθρώπων µε την αρχαιότητα δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Άλλες φορές θυµίζουν µια γόνιµη συνοµιλία µε τους προγόνους από τους οποίους ζητάς κάθε είδους βοήθεια για το παρόν και το µέλλον και άλλοτε µοιάζουν µε µια άκαµπτη προσκόλληση σε ένα παρελθόν που θεωρείται δύσκολο να το υπερβείς.

Ταυτόχρονα, θυµήθηκα παλιότερες συζητήσεις µε φίλους µου, που δεν ήταν αρχαιολόγοι ή ιστορικοί. Μου έλεγαν ότι η αρχαιολατρία, ως στάση ζωής και σκέψης, ενώ µπορεί να λειτουργήσει ως µοχλός αυτογνωσίας, συχνά µετατρέπεται σε εµπόδιο που θολώνει την κρίση για την τρέχουσα πραγµατικότητα και περιορίζει τη δηµιουργικότητα.

Ας το δούµε και ας εξετάσουµε το όλο θέµα πιο αναλυτικά και όσο πιο αντικειµενικά γίνεται. Όσοι θεωρούν ωφέλιµη για τις κατοπινές γενιές την αρχαιολατρία ισχυρίζονται ότι η στροφή προς την αρχαιότητα λειτουργεί ως ο βοηθός που ο σύγχρονος άνθρωπος µέσα στον πανικό της καθηµερινής ζωής δεν έχει ή δεν µπορεί να βρει. Για την ακρίβεια, ο άνθρωπος της εποχής µας βρίσκει γαλήνη στα αρχαία κείµενα και µνηµεία, η οποία τον βοηθά να σκεφτεί ήρεµα πριν πει ή κάνει. Αλλά και τον τρόπο να δουλέψει το πνεύµα του για να λάβει τις ορθές αποφάσεις. Η επαφή µε τα ποιητικά έργα, τις τραγωδίες, τους φιλοσοφικούς διαλόγους και τα ρητορικά κείµενα ή τα πολιτικά επιτεύγµατα των πόλεων-κρατών δεν αποτελεί απλώς ιστορική γνώση· έρχεται ως υπενθύµιση ότι τα µεγάλα ερωτήµατα —ηθικά, υπαρξιακά, κοινωνικά— παραµένουν ανοιχτά και όταν λυθούν η κοινωνία µας και η ζωή των ανθρώπων, δηµόσια και προσωπική, θα είναι πιο ανθρώπινη, καλύτερη.

Έτσι, η αρχαιολατρία µπορεί να καλλιεργήσει µια στάση αναστοχασµού, να ενισχύσει την ικανότητα διαλόγου και δώσει αφορµές για νέες µορφές δηµιουργίας που δεν µιµούνται δουλικά το παρελθόν αλλά το µεταπλάθουν.

Έχουµε, όµως, και τον αντίλογο. Ας δούµε τα αρνητικά του εµµονικού κολλήµατος στο παρελθόν τα οποία υποστηρίζουν και δέχονται πολλοί. Όταν η αρχαιότητα, δηλαδή, µετατρέπεται σε στείρο και άκαµπτο πρότυπο, τότε η αρχαιολατρία παύει να είναι πηγή έµπνευσης και γίνεται άρνηση της προόδου. Η εξιδανίκευση ενός «ένδοξου χθες» συχνά οδηγεί σε απαξίωση του παρόντος, σαν να µην έχει τίποτα να προσφέρει για το καλό της ανθρωπότητας.

Κοντά σε αυτά, η χαλκευµένη ή η άκριτη επίκληση της αρχαιότητας µπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικού ρατσισµού και πολιτικού αποκλεισµού· η πολιτισµική κληρονοµιά µετατρέπεται σε σύµβολο επίδειξης ανωτερότητας αντί για κοινό αγαθό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αρχαιολατρία δεν ενώνει τα µέλη ενός κοινωνικού συνόλου, αλλά τα διχάζει και καταπιέζει εις όφελος των δυνατών τους κοινωνικοπολιτικά αδύνατους µιας κοινωνίας.

Για να µη φτάσουµε στα δύο παραπάνω άκρα, της άκρατης αρχαιολατρίας και της απόλυτης άρνησης του παρελθόντος, πρέπει να ψάξουµε βαθιά µέσα µας να δούµε πώς αρχαιότητα θα µπορούσε να λειτουργήσει ως καθρέφτης που µας βοηθά να δούµε καθαρότερα τον εαυτό µας και όχι ως σκοτεινό και αποµονωµένο κελί στο οποίο καταφεύγουµε για να αποφύγουµε την πραγµατικότητα. Νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε ότι η δηµιουργική επαφή µε το παρελθόν χρειάζεται γνώση, κριτική σκέψη και διάθεση για διάλογο. Όταν αυτά δεν υπάρχουν, η αρχαιολατρία καταλήγει να µοιάζει µε πανύψηλο τείχος που εµποδίζει την εξέλιξη και την κάθε είδους πρόοδο των ανθρώπων και των κοινωνιών τους.

Με άλλα λόγια, η αξία και η χρησιµότητα της αρχαιολατρίας, λαµβάνοντας υπόψη την από τα µαθητικά µου χρόνια άµεση επαφή µε τα αρχαία κείµενα και την ιστορία αλλά και µε τα σωζόµενα µνηµεία, φρονώ ότι σχετίζονται άρρηκτα µε το πώς εµείς οι ίδιοι τη χρησιµοποιούµε· αν την έχουµε ως κριτικό οδηγό, στέκεται πλάι µας ως πηγή φωτός που φωτίζει το παρόν και ανοίγει το δρόµο για το µέλλον· αν τη χρησιµοποιούµε ως επιχείρηµα για να ψέγουµε την εποχή µας και τους ανθρώπους της, λειτουργεί ως σκιά που σκεπάζει το τώρα και φράζει τα µονοπάτια για το αύριο.

*Ο Γεώργιος Η. Ορφανός είναι Φιλόλογος, Msc ∆ιαχ/σης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς & ∆ιαχ/σης Πληροφ/κων συστηµάτων