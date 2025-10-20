Απουσία Δημάρχου Πλατανιά λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα 20 έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, λόγω συμμετοχής του σε συνεδριάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), οπως ανακοινώθηκε.

Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι:

«Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της Επιτροπής «Ενέργειας & Περιβάλλοντος» της Κ.Ε.Δ.Ε.

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της Επιτροπής «Προγραμματισμού, Επενδύσεων, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης» (Π.Ε.Τ.Α.) της Κ.Ε.Δ.Ε.

Κατά την περίοδο της απουσίας του, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης».