Απουσία δημάρχου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, λόγω συμμετοχής του σε σειρά επίσημων εκδηλώσεων και συναντήσεων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, αναλυτικά το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του έχει ως εξής:

«Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025:Ο κ. Μαλανδράκης έχει προσκληθεί από τον Δήμο Αθηναίων και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη να συμμετάσχει ως ομιλητής στην ημερίδα με θέμα: «Τουρισμός: Πραγματικά προβλήματα και μύθοι», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Τετάρτη 12 & Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025: Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), ο Δήμαρχος Πλατανιά θα συμμετέχει στη συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος έχει απευθύνει πρόσκληση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Δημάρχου, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Δημητρογιαννάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου Πλατανιά».