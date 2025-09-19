Απουσία Δημάρχου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει, όπως ανακοινώθηκε, από τα καθήκοντά του από την Παρασκευή 19 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω της συμμετοχής του στο Β΄ Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands», το οποίο διοργανώνεται από τον International Hellenic Association, σε συνεργασία με τους Δήμους Μεγίστης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κηφισιάς και Καλυμνίων, και τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Καστελόριζο στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025, με στόχο την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων λύσεων για την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών.

Ο κ. Μαλανδράκης θα συμμετάσχει ως ομιλητής, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τις εμπειρίες του Δήμου Πλατανιά στα εξής θέματα:

• Έξυπνος τουρισμός και διαχείριση επισκεπτών

• Προστασία του περιβάλλοντος και ανθεκτικότητα στο κλίμα

Κατά την απουσία του, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Δημητρογιαννάκης»