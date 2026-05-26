menu
23.9 C
Chania
Τρίτη, 26 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Αποτυπώµατα και µνήµες σε εκδήλωση στη Χαλέπα

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

» «Η οικία Βενιζέλου στη γερµανική Κατοχή»

Αποτυπώµατα και µνήµες από την οικία Βενιζέλου στη Χαλέπα κατά την περίοδο της γερµανικής Κατοχής, αναδείχτηκαν χθες σε εκδήλωση την οποία διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυµα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» µε αφορµή την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στον αύλειο χώρο της ιστορικής κατοικίας στη Χαλέπα όπου για πρώτη φορά άνοιξε για το κοινό το καταφύγιο της περιόδου της γερµανικής Κατοχής.

Ο διδάκτωρ Ιστορίας, διδάσκων (Ε∆ΙΠ) στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Γιάννης Σκαλιδάκης, µίλησε για τις «πολιτικές µεταβολές κατά τη διάρκεια της Κατοχής στην Κρήτη» και την περίπτωση των Χανίων». Μεταξύ άλλων σηµείωσε: «Πώς όµως αντιµετώπισαν το ζήτηµα των θεσµικών µεταβολών οι εκπρόσωποι των τοπικών ελίτ, δηλαδή οι θεµατοφύλακες της προ της κατάκτησης, τοπικής εξουσίας – οι πολιτικοί άρχοντες, οι κρατικοί αξιωµατούχοι, η Εκκλησία, οι εκπρόσωποι των συσσωµατώσεων της αστικής τάξης; Ο στόχος τους ήταν η εξασφάλιση –κατά το δυνατόν– της συνέχειας µέσα στην αλλαγή που επέφερε ο πόλεµος και η κατάκτηση και, κυρίως, η επαναφορά του προπολεµικού κοινωνικοπολιτικού συστήµατος και των εκπροσώπων αυτού µετά τον πόλεµο. Το µέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν η προσαρµογή µε νέους και παλιούς θεσµούς και πρακτικές στο νέο ρόλο της διαµεσολάβησης µεταξύ των κατακτητών και της κοινωνίας. Επιβαλλόταν η επίδειξη ανθεκτικότητας στους κινδύνους που έφερε η κατοχή, δηλαδή στην απώλεια των υπό αίρεση πλέον θέσεων εξουσίας, στη διάρρηξη των σχέσεων εκπροσώπησης µε τις υποτελείς τάξεις, στην απώλεια ελέγχου των νέων κέντρων εξουσίας όπως η Αντίσταση, στον ελλιπή συντονισµό µε τους φορείς της επικείµενης εξουσίας και οργάνωσης του κόσµου, τους Συµµάχους και την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση».

«Το συλλογικό τραύµα της Κατοχής στην κοινωνία των Χανίων µέχρι και σήµερα. Τόποι µνήµης και ιστορίας», ήταν το θέµα το οποίο ανέπτυξε η φιλόλογος Σοφία Πιτίδου, η οποία επικεντρώθηκε «σε µια κοινωνιολογική  και ταυτόχρονα ανθρωπολογική προσέγγιση εστιάζοντας στο βίωµα της τοπικής κοινωνίας όπως αυτό εκφράζεται στη συλλογική µνήµη της περιόδου της κατοχής και πώς αυτή εξελίσσεται και εκδηλώνεται  µέχρι και σήµερα µέσα από τις µουσειακές πρακτικές». Μεταξύ άλλων σηµείωσε ότι «στην οικία του Ελ. Βενιζέλου διατηρούνται µε πολύ επιµελή προσπάθεια µε ζωντανά τα χρώµατα τους οι τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν από τους Γερµανούς στρατιώτες την περίοδο κατά την οποία το οίκηµα ήταν επιταγµένο από τις δυναµεις της Βέρµαχτ. Και εδώ έρχεται η δύναµη της υλικότητας της µνήµης να µας αποδείξει έµπρακτα πως ειδικά σε χώρους πολιτισµού ανοιχτούς προς το κοινό του σήµερα είναι αυτή που τελικά διασώζει αποτυπώµατα του παρελθόντος δίνοντας  παράλληλα την ελευθερία της ερµηνείας τους πέρα από το γεγονός αυτό καθαυτό».

Με θέµα: «Με αφορµή µία τοιχογραφία: η Οικία Βενιζέλου κατά την περίοδο της Κατοχής», µίλησε ο ιστορικός Σπύρος Νταουντάκης.

Ο κ. Νταουντάκης σηµείωσε ότι «η οικία Βενιζέλου µάλλον χρησιµοποιήθηκε ως κρίκος της αλυσίδας µεταφοράς αγαθών και αντικειµένων αξίας από την κατεχόµενη περιοχή της πόλης των Χανίων προς το Ράιχ. Έτσι, µέχρι σήµερα διασώζεται σε έπιπλο που βρίσκεται στο ισόγειο του µουσείου, η σφραγίδα στην οποία πέριξ του χαρακτηριστικού θυρεού του ναζιστικού Ράιχ αναγράφεται «Dienststelle Luftpost Nummer L 95774 Wien» (∆ηµόσια Υπηρεσία Αεροπορικού Ταχυδροµείου Νούµερο L 95774 Βιέννη). Η σφραγίδα αυτή θεωρώ πως σηµατοδοτεί  πως το αντικείµενο θα στέλνονταν αεροπορικώς στην Βιέννη. Συνεπώς, παρατηρείται µια γραφειοκρατική οργάνωση των λεηλασιών στις οποίες εµπλέκονται διαφορετικά πρόσωπα και υπηρεσίες. Τέλος, η Βιέννη ως τόπος προορισµού για το αντικείµενο αποδεικνύει πως τα προϊόντα λεηλασίας  συχνά κατέληγαν στην ενδοχώρα του Ναζιστικού κράτους. Τα παραπάνω στοιχειοθετούν µια ακτινογραφία της τοπικής ιστορίας των Χανίων της εποχής του Β’ Παγκοσµίου πολέµου. Με βάση ένα πολύ σηµαντικό κτίριο, το σηµερινό µουσείο-οικία Ελευθερίου Βενιζέλου αναπτύχθηκαν διάφορες συνιστώσες της εποχής. Ογδόντα χρόνια µετά τον πόλεµο όµως, το πιο σηµαντικό που αξίζει να αποτυπωθεί σε κάθε µελέτη για την εποχή είναι µια φράση που έγινε παλµός στα χείλη των επιζώντων “Never Forget”».

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισµό απηύθυνε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύµατος, Γιώργος Κουκουράκης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum