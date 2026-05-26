Αποτυπώµατα και µνήµες σε εκδήλωση στη Χαλέπα

» «Η οικία Βενιζέλου στη γερµανική Κατοχή»

Αποτυπώµατα και µνήµες από την οικία Βενιζέλου στη Χαλέπα κατά την περίοδο της γερµανικής Κατοχής, αναδείχτηκαν χθες σε εκδήλωση την οποία διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυµα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» µε αφορµή την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στον αύλειο χώρο της ιστορικής κατοικίας στη Χαλέπα όπου για πρώτη φορά άνοιξε για το κοινό το καταφύγιο της περιόδου της γερµανικής Κατοχής.

Ο διδάκτωρ Ιστορίας, διδάσκων (Ε∆ΙΠ) στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Γιάννης Σκαλιδάκης, µίλησε για τις «πολιτικές µεταβολές κατά τη διάρκεια της Κατοχής στην Κρήτη» και την περίπτωση των Χανίων». Μεταξύ άλλων σηµείωσε: «Πώς όµως αντιµετώπισαν το ζήτηµα των θεσµικών µεταβολών οι εκπρόσωποι των τοπικών ελίτ, δηλαδή οι θεµατοφύλακες της προ της κατάκτησης, τοπικής εξουσίας – οι πολιτικοί άρχοντες, οι κρατικοί αξιωµατούχοι, η Εκκλησία, οι εκπρόσωποι των συσσωµατώσεων της αστικής τάξης; Ο στόχος τους ήταν η εξασφάλιση –κατά το δυνατόν– της συνέχειας µέσα στην αλλαγή που επέφερε ο πόλεµος και η κατάκτηση και, κυρίως, η επαναφορά του προπολεµικού κοινωνικοπολιτικού συστήµατος και των εκπροσώπων αυτού µετά τον πόλεµο. Το µέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν η προσαρµογή µε νέους και παλιούς θεσµούς και πρακτικές στο νέο ρόλο της διαµεσολάβησης µεταξύ των κατακτητών και της κοινωνίας. Επιβαλλόταν η επίδειξη ανθεκτικότητας στους κινδύνους που έφερε η κατοχή, δηλαδή στην απώλεια των υπό αίρεση πλέον θέσεων εξουσίας, στη διάρρηξη των σχέσεων εκπροσώπησης µε τις υποτελείς τάξεις, στην απώλεια ελέγχου των νέων κέντρων εξουσίας όπως η Αντίσταση, στον ελλιπή συντονισµό µε τους φορείς της επικείµενης εξουσίας και οργάνωσης του κόσµου, τους Συµµάχους και την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση».

«Το συλλογικό τραύµα της Κατοχής στην κοινωνία των Χανίων µέχρι και σήµερα. Τόποι µνήµης και ιστορίας», ήταν το θέµα το οποίο ανέπτυξε η φιλόλογος Σοφία Πιτίδου, η οποία επικεντρώθηκε «σε µια κοινωνιολογική και ταυτόχρονα ανθρωπολογική προσέγγιση εστιάζοντας στο βίωµα της τοπικής κοινωνίας όπως αυτό εκφράζεται στη συλλογική µνήµη της περιόδου της κατοχής και πώς αυτή εξελίσσεται και εκδηλώνεται µέχρι και σήµερα µέσα από τις µουσειακές πρακτικές». Μεταξύ άλλων σηµείωσε ότι «στην οικία του Ελ. Βενιζέλου διατηρούνται µε πολύ επιµελή προσπάθεια µε ζωντανά τα χρώµατα τους οι τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν από τους Γερµανούς στρατιώτες την περίοδο κατά την οποία το οίκηµα ήταν επιταγµένο από τις δυναµεις της Βέρµαχτ. Και εδώ έρχεται η δύναµη της υλικότητας της µνήµης να µας αποδείξει έµπρακτα πως ειδικά σε χώρους πολιτισµού ανοιχτούς προς το κοινό του σήµερα είναι αυτή που τελικά διασώζει αποτυπώµατα του παρελθόντος δίνοντας παράλληλα την ελευθερία της ερµηνείας τους πέρα από το γεγονός αυτό καθαυτό».

Με θέµα: «Με αφορµή µία τοιχογραφία: η Οικία Βενιζέλου κατά την περίοδο της Κατοχής», µίλησε ο ιστορικός Σπύρος Νταουντάκης.

Ο κ. Νταουντάκης σηµείωσε ότι «η οικία Βενιζέλου µάλλον χρησιµοποιήθηκε ως κρίκος της αλυσίδας µεταφοράς αγαθών και αντικειµένων αξίας από την κατεχόµενη περιοχή της πόλης των Χανίων προς το Ράιχ. Έτσι, µέχρι σήµερα διασώζεται σε έπιπλο που βρίσκεται στο ισόγειο του µουσείου, η σφραγίδα στην οποία πέριξ του χαρακτηριστικού θυρεού του ναζιστικού Ράιχ αναγράφεται «Dienststelle Luftpost Nummer L 95774 Wien» (∆ηµόσια Υπηρεσία Αεροπορικού Ταχυδροµείου Νούµερο L 95774 Βιέννη). Η σφραγίδα αυτή θεωρώ πως σηµατοδοτεί πως το αντικείµενο θα στέλνονταν αεροπορικώς στην Βιέννη. Συνεπώς, παρατηρείται µια γραφειοκρατική οργάνωση των λεηλασιών στις οποίες εµπλέκονται διαφορετικά πρόσωπα και υπηρεσίες. Τέλος, η Βιέννη ως τόπος προορισµού για το αντικείµενο αποδεικνύει πως τα προϊόντα λεηλασίας συχνά κατέληγαν στην ενδοχώρα του Ναζιστικού κράτους. Τα παραπάνω στοιχειοθετούν µια ακτινογραφία της τοπικής ιστορίας των Χανίων της εποχής του Β’ Παγκοσµίου πολέµου. Με βάση ένα πολύ σηµαντικό κτίριο, το σηµερινό µουσείο-οικία Ελευθερίου Βενιζέλου αναπτύχθηκαν διάφορες συνιστώσες της εποχής. Ογδόντα χρόνια µετά τον πόλεµο όµως, το πιο σηµαντικό που αξίζει να αποτυπωθεί σε κάθε µελέτη για την εποχή είναι µια φράση που έγινε παλµός στα χείλη των επιζώντων “Never Forget”».

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισµό απηύθυνε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύµατος, Γιώργος Κουκουράκης.