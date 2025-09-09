menu
Αποτυχία των θεσµών ίσον αποτυχία της δηµοκρατίας

Ιωάννα Κωσταρέλλα
Υπάρχει µια έννοια που λέγεται θεσµός και όσο αφηρηµένη κι αν ακούγεται, τόσο σηµαντική είναι για την καθηµερινότητα και την ποιότητα της ζωής µας.

Η εκπαίδευση για παράδειγµα ή η δικαστική εξουσία αποτελούν θεσµούς καθοριστικούς για την εξέλιξη µιας οποιασδήποτε κοινωνίας. Κοινωνίες χωρίς στιβαρούς θεσµούς είναι καταδικασµένες να αποτυγχάνουν ξανά και ξανά.

Η συζήτηση περί τους θεσµούς είναι πάντα επίκαιρη. Στη χώρα µας αυτή τη στιγµή για πολλούς λόγους και σε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς όπου διαπιστώνεται ανεπάρκεια των θεσµών διά της ανικανότητας των ανθρώπων που τους ενσαρκώνουν.

Όταν κάτι πάει λάθος, οφείλουµε να το βρούµε και να το διορθώσουµε, ενισχύοντας τους θεσµούς και τις διαδικασίες αυτών και όχι συνεχίζοντας στο διηνεκές µε το ίδιο λάθος, δίνοντας στήριξη σε άτοµα που ευθύνονται για την κατάντια αυτών (των θεσµών).
Αν δεν φροντίσουµε για την ενίσχυση αυτών των σηµαντικών πυλώνων, κινδυνεύουµε στο άµεσο µέλλον να έχουµε µια εκτεθειµένη και ανήµπορη δηµοκρατία.

