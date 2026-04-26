Αποθέωση στο Ηράκλειο για τον Κυπελλούχο ΟΦΗ! (video)

Στην Κρήτη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής ο ΟΦΗ, μετά τον θρίαμβο στον τελικό κυπέλλου του Πανθεσσαλικού.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, λίγο μετά τις 5:30, η αποστολή του ΟΦΗ έκανε την εμφάνισή της στην αίθουσα αφίξεων του «Ν. Καζαντζάκης» μέσα στην απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε από νωρίς στο αεροδρόμιο.

Παρά το περασμένο της ώρας και τη βροχή, οι φίλοι του ΟΦΗ έδωσαν δυναμικό παρών για να ξεκινήσουν τη γιορτή, η οποία θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες και θα κορυφωθεί με τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσει η Κρητική ΠΑΕ.

Εξάλλου, πολύς κόσμος του ΟΦΗ δεν έχει επιστρέψει από τον Βόλο και εύλογα όλοι θέλουν να είναι παρόντες στη φιέστα της ομάδας για την κατάκτηση του κυπέλλου.