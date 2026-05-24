Αποθέωση για τους Iron Maiden στο ΟΑΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με το τραγούδι Murders in the Rue Morgue άνοιξαν τη συναυλία τους οι Iron Maiden στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ), χαρίζοντας στο ελληνικό κοινό μία από τις πιο εμβληματικές βραδιές της φετινής συναυλιακής χρονιάς.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή, περίπου δέκα λεπτά πριν τις 21:00, εν μέσω αποθέωσης από δεκάδες χιλιάδες οπαδούς που έχουν κατακλύσει το στάδιο.

Η αποψινή συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης επετειακής περιοδείας τους Run For Your Lives World Tour 2026, η οποία γιορτάζει τα 50 χρόνια της ιστορικής διαδρομής τους στη μουσική.

Η προσέλευση των φίλων της μέταλ μουσικής είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι. Οι πιο πιστοί θαυμαστές επιδίωξαν από νωρίς να εξασφαλίσουν μια θέση στην πρώτη γραμμή της αρένας, η οποία είχε ανακοινωθεί ως sold out εδώ και μέρες.

Στις 17:00 άνοιξαν οι πύλες του σταδίου για την ομαλή ροή του κοινού. Στις 19:00 στη σκηνή ανέβηκαν οι Αμερικανοί Anthrax. Το έτερο ιστορικό συγκρότημα ανέλαβε να ζεστάνει την ατμόσφαιρα, ξεσηκώνοντας το κοινό με ένα δυναμικό σετ που διήρκεσε περίπου μία ώρα. Λίγο πριν τις 21:00 τα φώτα έσβησαν και οι Iron Maiden πάτησαν τη σκηνή του ΟΑΚΑ, πυροδοτώντας κύματα ενθουσιασμού στην αρένα και τις κερκίδες.

Το setlist είναι προσαρμοσμένο στον επετειακό χαρακτήρα της περιοδείας, με τη μπάντα να εστιάζει στις πρώτες, καθοριστικές δεκαετίες της καριέρας της.
Λάμπρος Παπαθανασίου

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

