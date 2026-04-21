Αποτελέσματα προκριματικής φάσης του γραπτού διαγωνισμού Αρχαίων Ελληνικών

Μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης των γραπτών των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στην 1η προκριματική φάση του Διαγωνισμού, τα αποτελέσματα για τους τρεις νομούς της Κρήτης διαμορφώνονται ως εξής:

Νομός Χανίων:

Β ́ τάξη Λυκείου: 1. Ελένη Ευαγγελία Φραγκομιχελάκη (ΓΕΛ Ν. Κυδωνίας), 2. Χρυσάνθη Κοκολαντωνάκη (ΓΕΛ Σούδας), 3. Γεώργιος Ναναδάκης (Μουσικό Σχολείο Χανίων).

Γ ́ τάξη Λυκείου: 1. Μύρωνας Μαστρογιαννάκης (2ο ΓΕΛ Χανίων), 2. Όλγα Δαφνά (ΓΕΛ Σούδας), 3. Αγγελική Νικολαράκου (4ο ΓΕΛ Χανίων).

Νομός Ρεθύμνου:

Β ́ τάξη Λυκείου: 1. Ευαγγελία Μανουσέλη (2ο ΓΕΛ Ρεθύμνου), 2. Ειρήνη Παπαδάκη (4ο ΓΕΛ Ρεθύμνου), 3. Περσεφόνη Ανδρουλάκη (Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου).

Γ ́ τάξη Λυκείου: 1. Βασίλειος Μυγιάκης (Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου), 2. Αγγελική Παυλίδου (2ο ΓΕΛ Ρεθύμνου), 3. (ισοβαθμία) Άννα Μαρία Σκουλούδη (1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου) και Αρκάδιος Σπανουδάκης (1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου).

Νομός Ηρακλείου:

Β ́ τάξη Λυκείου: 1. Μαρία Ανυψητάκη ( 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου), 2. Μιχαέλα Φραγκάκη (5ο ΓΕΛ Ηρακλείου), 3. Κωνσταντίνα Καταπότη (1ο ΓΕΛ Ηρακλείου)

Γ ́ τάξη Λυκείου: 1. Μελίνα Μεραμβελιωτάκη (8ο ΓΕΛ Ηρακλείου), 2. Μαρία – Λυδία Παπαδάκη ( Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου), 3. Ζαχαρίας Περτσελάκης ( 8ο ΓΕΛ Ηρακλείου).

Στον Διαγωνισμό, ο οποίος για πρώτη φορά συνδιοργανώθηκε για το σχολικό έτος 2025-26 από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Χανίων, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Ρεθύμνου και την Ένωση Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου και με την υποστήριξη της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συμμετείχαν συνολικά 31 σχολεία (Γενικά Λύκεια) και 222 μαθητές/τριες (108 της Γ’ Λυκείου και 114 της Β’ Λυκείου) των οποίων η έδρα βρίσκεται στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Στον νομό Χανίων συμμετείχαν 12 σχολεία και 72 μαθητές/τριες: 27 της Γ’ Λυκείου και 45 της Β’ Λυκείου.

Στον νομό Ρεθύμνου συμμετείχαν 5 σχολεία και 40 μαθητές/τριες: 21 της Γ’ Λυκείου και 19 της Β’ Λυκείου.

Στον νομό Ηράκλειου συμμετείχαν 14 σχολεία και 110 μαθητές/τριες: 60 της Γ ́ Λυκείου και 50 της Β’ Λυκείου.

Ευχαριστούμε θερμά:

 τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής οι οποίοι επιμελήθηκαν τα θέματα και τις οδηγίες διόρθωσης

 τους διευθυντές των σχολείων και τους συναδέλφους φιλολόγους που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού

 τους συναδέλφους φιλολόγους που διόρθωσαν τα γραπτά των μαθητών

 την κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για την υποστήριξη και

τη φιλοξενία της 2ης τελικής φάσης του Διαγωνισμού και της εκδήλωσης βράβευσης

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της δεύτερης και τελικής φάσης του Διαγωνισμού έχει οριστεί το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 και ώρα 9.00 – 11.00 σε αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (Γάλλος), όπου θα συμμετάσχουν οι προαναφερόμενοι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες. Η προσέλευση των 19 μαθητών/τριών στην Πανεπιστημιούπολη (Ρέθυμνο) θα γίνει με ευθύνη αποκλειστικά των κηδεμόνων τους.

Θα ακολουθήσει εκδήλωση με την υποστήριξη της κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης που θα περιλαμβάνει:

1. εισηγήσεις και στρογγυλή τράπεζα για τις κλασικές σπουδές στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

2. την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων από την Οργανωτική Επιτροπή

3. τη βράβευση των τριών μαθητών/τριών με τις καλύτερες επιδόσεις ανά τάξη (Β ́ και Γ ́ ΟΠΑΣ), και την απονομή τιμητικού επαίνου για τον/την μαθητή/τρια με την καλύτερη επίδοση σε επίπεδο νομού.