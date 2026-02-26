menu
Αποσύρθηκε το θέμα του Λόφου Καστέλλι

Παρασκευάς Περάκης
Αποσύρθηκε από τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων η συζήτηση για το αίτημα της αλλαγής χρήσης των κτηρίων του Λόφου Καστέλλι.

Στα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων είχαν στείλει υπόμνημα η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 31 καθηγητές του Πολυτεχνείου και της Αρχιτεκτονικής Σχολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και στελέχη του υπουργείου δήλωσαν αιφνιδιασμένα από τον προγραμματισμό συζήτησης για το συγκεκριμένο αίτημα.

Τελικά αποσύρθηκε για τους τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους που είχε επισημάνει τόσο η Πρωτοβουλία στην ανακοίνωσή της όσο και η Μαρία Βλαζάκη στις δηλώσεις της στα «Χανιώτικα νέα» της Πέμπτης, περί νομιμότητας.

Εξω από το χώρο της συνεδρίασης είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενώ φορείς και συλλογικότητες είχαν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους στη ξενοδοχοποίηση.

Λόγω της απόσυρσης του θέματος δεν έγινε και η προγραμματισμένη παρέμβαση της κυρίας Βλαζάκη στη συνεδρίαση, ενώ υπενθυμίζεται πως για τη συνεδρίαση είχε μεταβεί στην Αθήνα και ο δήμαρχος Χανίων ο οποίος είχε προσωπική συνάντηση με την υπουργό.

Σημειώνεται ότι η μετατροπή των ιστορικών κτηρίων σε ξενοδοχείο και οι μεθοδεύσεις γύρω από την υπόθεση αυτή είχαν προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων ενώ οι αρχαιολόγοι είχαν απευθύνει έκκληση σωτηρίας του Λόφου Καστέλλι.

 

