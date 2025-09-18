Αποσύρθηκαν δύο από τις προσφυγές για τα Φαλάσαρνα

∆ύο από τις προσφυγές ενάντια στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τα Φαλάσαρνα που επρόκειτο να συζητηθούν χθες στο Συµβούλιο της Επικρατείας, πάρθηκαν πίσω από τους ενάγοντες. Πρόκειται για τις προσφυγές από δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραλία των Φαλασάρνων και που αρχικά ζητούσαν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης του Σεπτεµβρίου του 2023 για τον “Καθορισµό όρων και περιορισµών για την προστασία διατήρησης και διαχείρισης της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής, προστασίας της βιοποικιλότητας της Φαλάσαρνας και έγκριση Σχεδίου δράσης”.

Οι δύο επιχειρήσεις απέσυραν τις προσφυγές τους. Σηµειώνεται πως η µέχρι τώρα εφαρµογή των Υπουργικών Αποφάσεων από τις δηµόσιες υπηρεσίες, την Περιφέρεια, το ∆ήµο έχει βελτιώσει την εικόνα της περιοχής (τοποθέτηση µπάρας και αποµάκρυνση των οχηµάτων από την παραλία, σταµάτησε η κίνηση δίτροχων στην αµµουδιά, περιορίσθηκε η έκταση των οµπρελοκαθισµάτων, εξασφαλίστηκε η αποµάκρυνσή τους σε απόσταση των µέτρων που ορίζει η νοµοθεσία από τη θάλασσα κ.α.).