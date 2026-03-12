Αποστολή στο Στρασβούργο: ∆ηµοκρατία υπό… πολιορκία – Ανησυχία ευρωβουλευτών

■ Από τις υποκλοπές στην ψηφιακή προπαγάνδα και το «φαινόµενο Φειδία»

Οι σύγχρονες απειλές για το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, είτε αυτές προέρχονται από τον… κόσµο των κακόβουλων λογισµικών παρακολούθησης είτε από την ανεξέλεγκτη επιρροή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που έγινε στο Στρασβούργο µεταξύ τριών ευρωβουλευτών και του δικτύου περιφερειακών Μ.Μ.Ε. GR Media («Χανιώτικα νέα», «Χρόνος» Κοζάνης, Trikalavoice.gr και τηλεόραση «∆έλτα» Έβρου).

Το ζήτηµα του Predator, που έφτασε στην ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου µε πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών, ανέδειξε βαθιές ανησυχίες.

Ο Σάκης Αρναούτογλου (ΠΑΣΟΚ) τόνισε πως δεν νοείται µια δηµοκρατική χώρα να παρακολουθεί πολίτες, πολιτικούς και δηµοσιογράφους χωρίς λόγο που να συνιστά εθνική απειλή, ξεκαθαρίζοντας πως τέτοιες πρακτικές δικαιολογούνται αποκλειστικά σε ακραίες περιπτώσεις εθνικής ασφάλειας.

Επισήµανε την ανάγκη η Ευρώπη να πάρει µέτρα ώστε αυτά τα κακόβουλα λογισµικά (spyware) να τεθούν υπό έλεγχο και να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη δράση τους.

Ο Κώστας Αρβανίτης (ΣΥΡΙΖΑ) επεσήµανε πως υπάρχει πλέον απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που αναγνωρίζει την τέλεση εγκλήµατος, παρά την αντίθετη στάση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην Ελλάδα, και ζητά νέα διερεύνηση της υπόθεσης.

Σηµείωσε ότι έχουν παρακολουθηθεί δηµοσιογράφοι, πάνω από το µισό υπουργικό συµβούλιο και ο αρχηγός του στρατού, ενώ έθεσε ερωτήµατα για τη διοχέτευση αυτών των πληροφοριών από ιδιώτες και την πιθανή εµπλοκή του γραφείου του πρωθυπουργού, στο οποίο υπάγεται η ΕΥΠ από το 2019.

Αναφέρθηκε επιπλέον στον ρόλο της εξεταστικής επιτροπής PEGA, η οποία ξεκίνησε ερευνώντας το Pegasus στην Πολωνία και κατέληξε να εντοπίσει το µολυσµένο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη (τότε ευρωβουλευτή), ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για το Predator στην Ελλάδα.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, στόχος της Ευρώπης δεν είναι να τιµωρήσει το κράτος-µέλος, αλλά να το πιέσει να συνετιστεί και να λύσει τα δυσλειτουργικά του προβλήµατα, επικρίνοντας την τακτική των κυβερνήσεων -όπως κάνει και ο Όρµπαν- να βαφτίζουν «επίθεση» την ευρωπαϊκή κριτική.

Παρεµβαίνοντας, ο κ. Αρναούτογλου, εξέφρασε τον φόβο του για το γεγονός ότι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση δεν έδωσε απαντήσεις από µόνη της πριν το θέµα φτάσει στην Ευρώπη, αναγκάζοντας την Ένωση να αναλάβει ρόλο «παιδονόµου».

Από τις σκιές των παρακολουθήσεων, η συζήτηση πέρασε στο φως της ψηφιακής προπαγάνδας, µε αφορµή τις επερχόµενες εκλογές στην Κύπρο και το «φαινόµενο» του ευρωβουλευτή (και YouTuber) Φειδία Παναγιώτου.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα, κλήθηκε να απαντήσει αν υπάρχει ανησυχία ξένων παρεµβάσεων στις εκλογές της χώρας του, δεδοµένων των σχολίων για τις σχέσεις που διατηρεί ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου µε τη Ρωσία αλλά και τον Έλον Μασκ.

Ο ευρωβουλευτής εξέφρασε την ανησυχία του για την ευκολία µε την οποία τα κοινωνικά δίκτυα καθοδηγούν την κοινή γνώµη, θέτοντας και τους ίδιους του πολίτες προ των ευθυνών τους για την υιοθέτηση όσων διαδίδονται.

Προειδοποίησε για τα λανθασµένα πρότυπα που περνούν στη νεολαία, η οποία πιστεύει πλέον ότι µπορεί «από το τίποτα» να εκλεγεί, τονίζοντας πως πολλοί θα πληγωθούν στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου όταν συνειδητοποιήσουν ότι απαιτείται πραγµατικό έργο και προετοιµασία.

Ο κ. Χατζηπαντέλα ανέφερε ως παράδειγµα κινδύνου τη Ρουµανία, όπου στις προηγούµενες εκλογές παρατηρήθηκαν περίεργα φαινόµενα επιρροής, µε αποτέλεσµα να ακυρωθούν και να χρειαστεί να επαναληφθούν

Από µεριάς του ο κ. Αρβανίτης καταλόγισε ευθύνες στα Μ.Μ.Ε., κάνοντας µάλιστα µια συσχέτιση µε την προβολή που είχε η «Χρυσή Αυγή» στην Ελλάδα από τα εθνικά Μ.Μ.Ε. Ο κ. Αρβανίτης περιέγραψε τον Φειδία ως «κακή φιγούρα» που χτίστηκε από τα συστηµικά media, τα οποία για ένα επιπλέον 2-3% τηλεθέασης δίνουν βήµα και νοµιµοποιούν «καρικατούρες της πολιτικής».

Ο ίδιος µάλιστα, στάθηκε και σε ένα πρόσφατο βίντεο όπου ο Φειδίας βγήκε και είπε «νικήσαµε, η πρότασή µας για τα Τέµπη πέρασε», κάτι που ο κ. Αρβανίτης κατήγγειλε ως ξεκάθαρο ψέµα, εξηγώντας πως αυτό που θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, στην πραγµατικότητα είναι η πρόταση που είχε καταθέσει η Αριστερά (The Left) πριν από δύο µήνες

Ο κ. Αρναούτογλου, από µεριάς του σηµείωσε ότι οι δηµοσιογράφοι δεν πρέπει να αφήνουν τέτοια πρόσωπα στο απυρόβλητο, αλλά οφείλουν να τα καλούν, να τα στριµώχνουν µε σκληρές ερωτήσεις και να τα εκθέτουν όταν λένε ανακρίβειες ή ψέµατα προστατεύοντας έτσι την αξιοπιστία της ενηµέρωσης.