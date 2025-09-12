Απορρίφθηκαν αντιρρήσεις για δασικούς χάρτες στον Σταυρό Ακρωτηρίου

» Εκτάσεις που σχετίζονται µε την υπόθεση φερόµενων εκβιασµών

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις για τον αποχαρακτηρισµό από δασικών εκτάσεων στο Σταυρό Ακρωτηρίου από µια εκ των “Επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων ∆ασικού Χάρτη Ν. Χανίων”.

Πρόκειται για εκτάσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στις ηχογραφηµένες συνοµιλίες ενός εκ των προσωρινά κρατηθέντων επιχειρηµατιών για την υπόθεση της φερόµενης εγκληµατικής οργάνωσης και στις οποίες αφήνεται να εννοηθεί ότι κατάφερε τον αποχαρακτηρισµό τους µε όχι νόµιµο τρόπο.

Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται σε οικοπεδική έκταση που έχει πουληθεί αρχικά σε Ισραηλινό επιχειρηµατία και την διεκδικεί η εκκλησία µε αγωγή που έχει καταθέσει , καθώς για εκκλησιαστική περιουσία δεν υπάρχει “χρησικτησία”.

Οι πρώτες αποφάσεις της “Επιτροπής” , από τον Ιούνιο κιόλας, είναι οµόφωνα απορριπτικές.

Η Επιτροπή κρίνει πως η συγκεκριµένη περιοχή στο Σταυρό, ανατολικά του κόλπου «φέρει διαχρονικά δασική βλάστηση δενδρώδη, φρυγανώδη, θαµνώδη σε ποσοστό άνω του 40%, συγκροτώντας µε την ευρύτερη αυτής έκταση ενιαίο δασικό σύστηµα που µε την συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί µέσω της αµοιβαίας αλληεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα και περιβάλλον».

Στην απόφαση της Επιτροπή συνετέλεσε το ότι η έκταση αποτελεί τµήµα της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως “καταφύγιο άγριας ζωής” µε απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σηµειώνεται πως οι αποφάσεις της Επιτροπής έχουν να κάνουν µε το δασικό ή όχι χαρακτήρα της περιοχής και όχι µε το ιδιοκτησιακό

Υπενθυµίζεται ότι οι εκτάσεις αυτές δεν έχουν καµία σχέση µε τις αγοραπωλησίες οικοπέδων από οικιστές του Σταυρού, τις οποίες χειρίστηκε δικηγορικό γραφείο των Χανίων το οποίο δεν έχει καµία απολύτως εµπλοκή µε στις υποθέσεις που ερευνά η Αστυνοµία.

ΝΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Εν τω µεταξύ σήµερα αναµένεται να απολογηθεί ένας εκ των ιερέων (επίσκοπος) σε βάρος του οποίου έχουν ασκηθεί διώξεις από την εισαγγελία για: “Απιστία σε βάρος Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε ζηµιά που ξεπερνάει το ποσό των 120.000 ευρώ” και αφορά την µη άσκηση ένδικων µέσων σε βάρος καταπατητών περιουσίας Μοναστηριού.

Σύµφωνα µε πληροφορίες ο ιερέας αναµένεται να καταθέσει υπόµνηµα ή να ζητήσει προθεσµία προκειµένου να απολογηθεί όπως έχει δικαίωµα.

Για την υπόθεση των εκβιασµών είναι κατηγορούµενος και άλλος ένας ιεράς (αρχιµανδρίτης) µε κατηγορία που αφορά την απόπειρα δωροδοκίας.