Αποψη: Οι Κοινωνίες Ανθίζουν µε Ασφάλεια, αλλά Αναπνέουν µόνο µε Ελευθερία και Σεβασµό

Χαράλαμπος Κουκιανάκης
Η αστυνόµευση αποτελεί θεµέλιο της οργανωµένης κοινωνίας. ∆εν είναι µόνο η εφαρµογή του νόµου· είναι η αίσθηση ότι ο πολίτης µπορεί να περπατά ελεύθερος στον τόπο του, να µεγαλώνει τα παιδιά του χωρίς φόβο, να δηµιουργεί, να επενδύει, να συµµετέχει στον πολιτισµό και στη συλλογική ζωή µε αξιοπρέπεια και εµπιστοσύνη.
Ιδιαίτερα στις µικρές και κλειστές κοινωνίες, όπως οι κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας,της Κρήτης και του Αποκόρωνα, η παρουσία της αστυνοµίας έχει βαθύτερη σηµασία.
Ο αστυνοµικός δεν είναι ένας απρόσωπος κρατικός υπάλληλος. Είναι πολλές φορές ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο συµπολίτης, ο γνωστός της οικογένειας, εκείνος που καλείται να ισορροπήσει ανάµεσα στην τήρηση του νόµου και στη συνοχή της κοινωνίας.
Όταν η αστυνόµευση λειτουργεί µε µέτρο, σοβαρότητα και διακριτικότητα, τότε ενισχύει την κοινωνική ειρήνη. Προσφέρει το αίσθηµα της ασφάλειας που χρειάζεται κάθε τοπική κοινωνία για να ανθίσει.
Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ανάπτυξης. Και η ανάπτυξη είναι προϋπόθεση παραµονής των ανθρώπων στον τόπο τους.
Όταν όµως η αστυνόµευση µετατρέπεται σε αυτοσκοπό, όταν χάνει την ανθρώπινη διάσταση και τη διακριτικότητα που απαιτούν οι κλειστές κοινωνίες, τότε το αποτέλεσµα συχνά γίνεται αντίθετο από το επιδιωκόµενο.
Η υπερβολή γεννά καχυποψία. Η συνεχής πίεση δηµιουργεί κοινωνική ένταση.
Η αίσθηση επιτήρησης αντί προστασίας τραυµατίζει τη σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στον πολίτη και την Πολιτεία. Καµία κοινωνία δεν µπορεί να προχωρήσει όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι αντιµετωπίζονται συλλογικά ως ύποπτοι αντί ως ενεργά κύτταρα της κοινωνίας.
Ιδιαίτερα σε τόπους µε ισχυρούς δεσµούς, ιστορία, παραδόσεις και βαθιά κοινωνική συνοχή, απαιτείται λεπτότητα χειρισµών και αµοιβαίος σεβασµός. Η ασφάλεια δεν επιβάλλεται µόνο µε ελέγχους και έντονη παρουσία δυνάµεων. Χτίζεται κυρίως µε εµπιστοσύνη, συνεργασία και δικαιοσύνη.
Οι τοπικές κοινωνίες που παράγουν πολιτισµό, που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, που παλεύουν καθηµερινά να κρατήσουν νέους ανθρώπους στον τόπο τους, δεν χρειάζονται ούτε εγκατάλειψη ούτε υπερβολική καταστολή.
Χρειάζονται µια Πολιτεία παρούσα, δίκαιη και σοφή. Μια αστυνόµευση που να εµπνέει ασφάλεια και όχι φόβο. Που να προστατεύει χωρίς να προκαλεί κοινωνική ασφυξία. Που να λειτουργεί προληπτικά και όχι επιδεικτικά.
Γιατί η πραγµατική δύναµη της Πολιτείας δεν φαίνεται όταν επιβάλλεται πάνω στην κοινωνία, αλλά όταν κερδίζει την εµπιστοσύνη της. Και η πραγµατική ασφάλεια δεν γεννιέται από τον φόβο της εξουσίας, αλλά από το αίσθηµα δικαιοσύνης, ισορροπίας και σεβασµού προς τον άνθρωπο και τον τόπο του.
Οι κοινωνίες ανθίζουν µε ασφάλεια. Αλλά αναπνέουν µόνο µε ελευθερία, αξιοπρέπεια και σεβασµό.

*Ο Χαράλαµπος Κουκιανάκης είναι δήµαρχος Αποκορώνου

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

