menu
21.4 C
Chania
Δευτέρα, 27 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Αποψη: Να σου βρούμε ένα γαμπρό, να κάνεις παιδί

Γεωργία Κελαϊδή
Αυτή ακριβώς ήταν η ατάκα, μιας γνωστής γυναικολόγου, που επισκέφτηκα την ημέρα της γιορτής μου για να κάνω τον τυπικό ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.
Έχοντας αναμονή αρκετή ώρα, έρχεται και η σειρά μου.
Κάθομαι στην καρέκλα της εξέτασης, γίνονται οι προβλεπόμενες εξετάσεις και ακολουθεί ένας διάλογος στο γραφείο της.
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί, ότι είμαι διαγνωσμένη αρκετά χρόνια με ένα σοβαρό αυτοάνοσο γυναικολογικής φύσεως.
Με εκείνα και με τούτα, η γιατρός προσπαθούσε, όπως κάθε φορά άλλωστε, να με πείσει ότι η μοναδική διέξοδος για την θεραπεία, και αν είναι θεραπεία, καθώς η νόσος υποτροπιάζει, είναι η εγκυμοσύνη. Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που το ακούω αυτό, ούτε από εκείνη αλλά ούτε από άλλους γυναικολόγους. Προσπαθούσε να με πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη οδός όπως για παράδειγμα η διατροφή, άσκηση, ψυχοθεραπεία. Όχι καλέ, το πρόβλημα είναι μονόδρομος, καθόλου ολιστικό.
Εδώ όμως έρχεται ένα αλλά.
Η μοναδική θεραπεία είναι η εγκυμοσύνη αλλά εμένα με ρωτήσατε;
Με ρωτήσατε έαν θέλω να κάνω παιδιά;
Εάν έχω τραύματα, φοβίες ή κάποια ψυχική νόσο;
Εμένα με ρωτήσατε, έαν θέλω να φέρω παιδί σε αυτό τον αδυσώπητο κόσμο;
Ή όχι με συγχωρείτε! Δεν είναι τόσο σημαντικό το παιδί.
Είναι απλά σαν να αγοράζεις κάτι φθηνιάρικο, μιας χρήσης από το σούπερ μάρκετ.
Έχετε αναρωτηθεί πριν μιλήσετε, ότι η εγκυμοσύνη είναι επιλογή και όχι καταναγκαστική εργασία;
Ότι μέσα σε αυτό τον βαθιά πατριαρχικό κόσμο, η γυναίκα προορίζονταν και προορίζεται για να κάνει παιδιά;
Kαι ναι, εγώ να θεραπευτώ κάνοντας το παιδί, το παιδί όμως θα μπορέσει ποτέ να θεραπευτεί από εμένα ή τον κόσμο γύρω του;
To παιδί θα μπορέσει να αποδεχτεί την σαπίλα και την αδικία αυτού του κόσμου;
To παιδί θα αποδεχτεί ποτέ ότι μία μητέρα το έφερε στον κόσμο για να θεραπεύσει τραύματα, φοβίες ή ασθένειες;
Και ξέρετε ποιο ειναι το λυπηρό;
Ότι ότι ο μισογυνισμός, δεν προέρχεται πε- ρισσότερο από τους άνδρες αλλά από τις ίδιες τις γυναίκες.
Η μάνα σου, η θεία σου, η αδερφή σου, η γυναικολόγος σου, η φίλη σου, η συνάδελφος σου.
Γιατί, δεν είναι να θεραπεύσουμε ένα γυναικολογικό πρόβλημα μιας γυναίκας.
Είναι κάτι πολύ βαθύτερο που έχει φυτρώσει για τα καλά στα μυαλά και τις ψυχές μας.
Αγκαλιάστε λίγο τον εαυτό σας και αγαπήστε λίγο παραπάνω τις γυναίκες.
Γυναίκες φέρνουν όλα τα πλάσματα σε αυτό τον κόσμο.
Ας μην τις υποτιμάμε άλλο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum