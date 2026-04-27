Αποψη: Να σου βρούμε ένα γαμπρό, να κάνεις παιδί

Αυτή ακριβώς ήταν η ατάκα, μιας γνωστής γυναικολόγου, που επισκέφτηκα την ημέρα της γιορτής μου για να κάνω τον τυπικό ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.

Έχοντας αναμονή αρκετή ώρα, έρχεται και η σειρά μου.

Κάθομαι στην καρέκλα της εξέτασης, γίνονται οι προβλεπόμενες εξετάσεις και ακολουθεί ένας διάλογος στο γραφείο της.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί, ότι είμαι διαγνωσμένη αρκετά χρόνια με ένα σοβαρό αυτοάνοσο γυναικολογικής φύσεως.

Με εκείνα και με τούτα, η γιατρός προσπαθούσε, όπως κάθε φορά άλλωστε, να με πείσει ότι η μοναδική διέξοδος για την θεραπεία, και αν είναι θεραπεία, καθώς η νόσος υποτροπιάζει, είναι η εγκυμοσύνη. Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που το ακούω αυτό, ούτε από εκείνη αλλά ούτε από άλλους γυναικολόγους. Προσπαθούσε να με πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη οδός όπως για παράδειγμα η διατροφή, άσκηση, ψυχοθεραπεία. Όχι καλέ, το πρόβλημα είναι μονόδρομος, καθόλου ολιστικό.

Εδώ όμως έρχεται ένα αλλά.

Η μοναδική θεραπεία είναι η εγκυμοσύνη αλλά εμένα με ρωτήσατε;

Με ρωτήσατε έαν θέλω να κάνω παιδιά;

Εάν έχω τραύματα, φοβίες ή κάποια ψυχική νόσο;

Εμένα με ρωτήσατε, έαν θέλω να φέρω παιδί σε αυτό τον αδυσώπητο κόσμο;

Ή όχι με συγχωρείτε! Δεν είναι τόσο σημαντικό το παιδί.

Είναι απλά σαν να αγοράζεις κάτι φθηνιάρικο, μιας χρήσης από το σούπερ μάρκετ.

Έχετε αναρωτηθεί πριν μιλήσετε, ότι η εγκυμοσύνη είναι επιλογή και όχι καταναγκαστική εργασία;

Ότι μέσα σε αυτό τον βαθιά πατριαρχικό κόσμο, η γυναίκα προορίζονταν και προορίζεται για να κάνει παιδιά;

Kαι ναι, εγώ να θεραπευτώ κάνοντας το παιδί, το παιδί όμως θα μπορέσει ποτέ να θεραπευτεί από εμένα ή τον κόσμο γύρω του;

To παιδί θα μπορέσει να αποδεχτεί την σαπίλα και την αδικία αυτού του κόσμου;

To παιδί θα αποδεχτεί ποτέ ότι μία μητέρα το έφερε στον κόσμο για να θεραπεύσει τραύματα, φοβίες ή ασθένειες;

Και ξέρετε ποιο ειναι το λυπηρό;

Ότι ότι ο μισογυνισμός, δεν προέρχεται πε- ρισσότερο από τους άνδρες αλλά από τις ίδιες τις γυναίκες.

Η μάνα σου, η θεία σου, η αδερφή σου, η γυναικολόγος σου, η φίλη σου, η συνάδελφος σου.

Γιατί, δεν είναι να θεραπεύσουμε ένα γυναικολογικό πρόβλημα μιας γυναίκας.

Είναι κάτι πολύ βαθύτερο που έχει φυτρώσει για τα καλά στα μυαλά και τις ψυχές μας.

Αγκαλιάστε λίγο τον εαυτό σας και αγαπήστε λίγο παραπάνω τις γυναίκες.

Γυναίκες φέρνουν όλα τα πλάσματα σε αυτό τον κόσμο.

Ας μην τις υποτιμάμε άλλο.