Αποψη: Η παρωδία του πορίσµατος της Ν∆ …για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το κυβερνητικό πόρισµα είναι ένα ακόµα πόρισµα συγκάλυψης και των αιτιών και των υπευθύνων και για αυτό το σκάνδαλο. Είναι η τελευταία από µια σειρά πράξεων, µε σκοπό η κυβέρνηση να αποφύγει πάση θυσία τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των Υπουργών της για το σκάνδαλο. Μας λέει ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, παρά µόνο “διαχρονικά” και “διακοµµατικά” προβλήµατα στον Οργανισµό. Και νοµίζει ότι έτσι εύκολα θα ξεµπερδέψει.

Το πόρισµα του ΚΚΕ, παίρνοντας υπόψη και τα όποια στοιχεία αναδείχθηκαν στις εργασίες της Επιτροπής, τεκµηριώνει ότι µιλάµε για ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης της Ν∆ .

Τα στοιχεία αναδείχνουν µια δυσώδη βιοµηχανία συστηµατικών παρανοµιών και πελατειακών σχέσεων, µε την οποία εξασφαλίζονταν οφέλη υπέρ κοµµατικών στελεχών και άλλων, σε βάρος της πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών. Παράλληλα το σκάνδαλο έχει ξεκάθαρα και τη σφραγίδα της ΕΕ και της ΚΑΠ, που αποτέλεσε το γόνιµο έδαφος και το λίπασµα για να βλαστήσουν αυτά τα παρασιτικά φαινόµενα.

Βασικά, µε στόχο να “πέσει στα µαλακά” το ξεκλήρισµα των πιο ευάλωτων βιοπαλαιστών αγροτών, αναπτύχθηκε ένα διαβλητό, ιδιωτικοποιηµένο σύστηµα πληρωµών των αγροτικών επιδοτήσεων, που επί των τελευταίων κυβερνήσεων της Ν∆ γιγαντώθηκε.

Όλα αυτά τα αίσχη που έχουν έρθει στην επιφάνεια και δικαίως εξοργίζουν τους βιοπαλαιστές αγρότες, εκτράφηκαν από την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την πραγµατική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, την οποία διαµόρφωσε η ΚΑΠ.

Πρακτική που µονάχα το ΚΚΕ και το κίνηµα των βιοπαλαιστών αγροτών κατήγγειλαν διαχρονικά, γιατί ευνοούσε τους µεγαλοϊδιοκτήτες γης έναντι της πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών παραγωγών αγροτών και κτηνοτρόφων.

Είναι δεδοµένο ότι η κυβέρνηση της Ν∆ γνώριζε πολύ καλά τους δρόµους της διαφθοράς, µε τα βοσκοτόπια, το “εθνικό απόθεµα”, την περιβόητη “τεχνική λύση”, αλλά και της ψηφοθηρίας, που είχαν ανοίξει οι πολιτικές επιλογές, τόσο οι δικές της όσο και των προηγούµενων κυβερνήσεων.

Προηγούµενα βέβαια µε ευθύνη και των ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ ο οργανισµός παραδόθηκε στα χέρια των ιδιωτικών εταιρειών που λυµαίνονταν µε το αζηµίωτο πολύτιµα πληροφοριακά συστήµατα και δεδοµένα. Πάνω στις πλάτες των αγροτών και του λαού στήθηκε ένας µηχανισµός παρασίτων και µεσαζόντων που τρέφονται από το κρατικό χρήµα και τον µόχθο των παραγωγών.

Ταυτόχρονα, η πλήρης διάλυση των ελεγκτικών µηχανισµών, η υποστελέχωση των υπηρεσιών και η σκόπιµη υποβάθµιση των φυσικών ελέγχων δηµιούργησαν το απαραίτητο “κενό” για να δράσουν τα κυκλώµατα.

Υπήρχαν βέβαια εργαζόµενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν παρατηρήσεις και έβαζαν εµπόδια στην ανάπτυξη της απάτης. Όλοι αυτοί, µε διάφορους τρόπους, υπέστησαν διώξεις και καταχρηστικές συµπεριφορές, το σύστηµα τους έβαλε στο περιθώριο. Όλα αυτά τα φαινόµενα εντάθηκαν δραµατικά κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της Ν∆ και εξελίσσονται ακόµη και σήµερα.

Οι µέχρι σήµερα εξελίξεις, επιβεβαιώνουν πλήρως τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς της Ν∆. Αυτό το εγκληµατικό κύκλωµα έδρασε σε πλήρη γνώση και µε την ανοχή τους, αν όχι υπό την καθοδήγησή τους.

Αδιάψευστη απόδειξη αποτελεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος που είχε µια σειρά τοπικών στελεχών, διευθυντών πολιτικών γραφείων βουλευτών και γνωστών “αγροτοπατέρων”, κολαούζων των Υπουργών.

Όλος αυτός ο συρφετός, αποσκοπούσε τελικά “επί χρήµασι” να νοµιµοποιήσει στους αγρότες την αντιλαϊκή πολιτική της ΚΑΠ και των κυβερνήσεων.

Κατά τη γνώµη µας, και όπως αναπτύσσεται διεξοδικά στο πόρισµα του ΚΚΕ, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάκης Βορίδης συµµετείχε µε αξιόποινο τρόπο στο αδίκηµα της απιστίας µε ενέργεια. Ενώ, ο επίσης πρώην Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης συµµετείχε µε αξιόποινο τρόπο στο αδίκηµα της απιστίας µε ενέργεια, µε παράλειψη και κατά παράβαση ιδιαίτερης νοµικής υποχρέωσης.

Με βάση τα παραπάνω χρειάζεται άµεσα να συγκροτηθεί επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση των ευθυνών των ανωτέρω Υπουργών – την οποία ήδη έχει προτείνει το ΚΚΕ – πιθανώς και άλλων υπουργών που εµπλέκονται, αλλά και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον Κ. Μητσοτάκη, υπό τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασµού.

Φυσικά έχουµε πλήρη επίγνωση για τα όρια που έχουν και οι προανακριτικές επιτροπές, αφού και σε αυτές όλα υπαγορεύονται από την κυβερνητική πλειοψηφία, και για τον λόγο αυτό το ΚΚΕ επιµένει στην αναγκαιότητα της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγµατος και του νόµου περί ευθύνης Υπουργών. πρόταση που είχε ήδη καταθέσει και στην προηγούµενη συνταγµατική αναθεώρηση και η οποία απορρίφθηκε τόσο από τη Ν∆, όσο από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που σήµερα υποκριτικά καταγγέλλουν τα αποτελέσµατά της.

Για το ΚΚΕ, το µέγα σκάνδαλο εντοπίζεται στον ίδιο τον χαρακτήρα του µονοπωλιακού ανταγωνισµού που χρησιµοποιεί τις επιδοτήσεις ως εργαλείο, για να αρπάζουν οι όµιλοι την παραγωγή των αγροτών σε εξευτελιστικές τιµές, οδηγώντας τον λαό στην πείνα και τη φτωχοµεσαία αγροτιά στον αφανισµό.

Σε αυτή τη «νόµιµη» ληστεία, η «παράνοµη» απάτη αποτελεί απλώς τη φυσική της συνέχεια.

Οι λύσεις που προτείνει η κυβέρνηση, για την αντικατάσταση της “«τεχνικής λύσης”, δεν πρόκειται να φέρουν καµία κάθαρση.

Η παραδοχή της κυβέρνησης ότι “εξοικονόµησε” 160 εκατ. ευρώ φέτος αποτελεί την πιο επίσηµη οµολογία ότι ανάλογο ήταν το ύψος των κλοπιµαίων σε ετήσια βάση.

Το ΚΚΕ απαιτεί όλα τα χρήµατα να επιστραφούν άµεσα στους αγρότες που παλεύουν να επιβιώσουν και να καλλιεργήσουν ξανά και να τα πάρει η κυβέρνηση από τους επιτήδειους.

Σε κάθε περίπτωση, µόνο ο οργανωµένος αγώνας των αγροτών σε συµµαχία µε την εργατική τάξη µπορεί να επιβάλει το δίκαιο αυτό. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήµατα του κινήµατος για ανάσες ανακούφισης. Γι’ αυτό στηρίξαµε µε όλες µας τις δυνάµεις τον µεγάλο αγώνα που έδωσαν επί δύο µήνες σχεδόν οι αγρότες στα µπλόκα.

Η µεγαλύτερη ίσως κατάκτηση αυτού του αγώνα, είναι η ενότητα και η συλλογική δράση που σφυρηλάτησαν οι βιοπαλαιστές αγρότες µεταξύ τους και µε το σύνολο του ελληνικού λαού, που τους συµπαραστάθηκε. Αυτά είναι τα εφόδια για τη συνέχεια.

*Ο Μανώλης Συντυχάκης, είναι µέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ

και βουλευτής του Κόµµατος.