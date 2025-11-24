Αποψη: Αδιαφορία των αρµοδίων για επικίνδυνο σηµείο στον BOAK

Συνεχίζονται οι παρεµβάσεις στον ΒΟΑΚ από Χανιά προς Κολυµπάρι, προκειµένου ο δρόµος να γίνει λιγότερο επικίνδυνος για τους διερχόµενους µετά τα αµέτρητα θανατηφόρα ατυχήµατα που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια.

Οι παρεµβάσεις αυτές γίνονται για να καλύψουν το χρονικό διάστηµα έως την υλοποίηση της κατασκευής της προαίρεσης του ΒΟΑΚ που είναι άγνωστο πότε θα γίνει.

Με το ευφµολόγηµα «προαίρεση» που, ακόµη και αυτοί που ξέρουν γλωσσικά τα σηµαίνει, δεν καταλαβαίνουν πως ταιριάζει στην περίπτωση, η Περιφέρεια έχει βαφτίσει το συµπληρωµατικό έργο Κίσσαµος – Χανιά στον νέο BOAK Χανιά- Άγιος Νικόλαος.

Όµως, παρά το ότι οι παρεµβάσεις στο οδόστρωµα κρίνονται θετικές, αν και θα κριθούν τελικά στην πορεία του χρόνου και ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο µε τη µεγιστοποίηση της κυκλοφορίας, και αυτή τη φορά δεν γίνεται καµία παρέµβαση στο σηµείο µε τη µεγαλύτερη απειλή για την οδική ασφάλεια, ίσως σε όλο το µήκος του σηµερινού ΒΟΑΚ.

Πρόκειται για τον πανάψηλο γκρεµό (φωτό) που εφάπτεται κάθετα στο οδόστρωµα, µε σαθρούς χωµάτινους όγκους που απειλητικά κρέµονται πάνω στη στροφή του δρόµου, ανάµεσα στους κόµβους Γαλατά και Πλατανιά στο ύψος της Αγίας Μαρίνας.

Λίγο πριν από αυτό το σηµείο, σε θέση µικρότερου κινδύνου από κατολισθήσεις, έγινε πριν λίγα χρόνια έργο προστασίας των διερχοµένων µε το γνωστό στένεµα του δρόµου και την τοποθέτηση των προκάτ τσιµεντένιων στηθαίων. Μπορεί στον επικίνδυνο γκρεµό που περιγράφω η παρέµβαση να είναι δυσκολότερη, όµως οι αρµόδιοι πώς αφήνουν στο έλεος της τύχης τις ζωές µας;

Εδώ κυριολεκτικά παραµονεύει ο χάρος, εδώ σε βαρυχειµωνιά µε µεγάλη κατολίσθηση µπορεί να µιλούµε για τα Τέµπη της Κρήτης.

Στο σηµείο αυτό, ιδιαίτερα τον χειµώνα, έπρεπε και πρέπει ο BOAK να κλείνει όσο παραµένει αυτή η εκκρεµότητα.

Μάλλον πως οι περισσότεροι περαστικοί, λόγω της στροφής του δρόµου και της ταχύτητας της διέλευσης, δεν έχουµε παρατηρήσει τι κρέµεται από πάνω µας σε κάθε πέρασµά µας. Εδώ, από την κατασκευή του ο δρόµος έπρεπε να είναι στεγασµένος όπως βλέπουµε σε άλλα µέρη της χώρας σε ανάλογες περιπτώσεις. Ο κίνδυνος µάλιστα για διστύχηµα από κατάπτωση χωµάτων τώρα µε τις παρεµβάσεις στο οδόστρωµα, µεγάλωσε.

Με το άνισου πλάτους µοίρασµα που κάνουν τα κολονάκια, η κίνηση προς Χανιά περιορίζεται στη µεριά του επικίνδυνου πρανούς σε µια στενή λωρίδα κυκλοφορίας σύριζα σ’ αυτό, χωρίς καµιά δυνατότητα αποφυγής και µικρής κατολίσθησης.

Έχω και στο παρελθόν κάνει δηµοσίευση µε αυτό το θέµα, επίσης έχω στείλει σχετική επιστολή στην Περιφέρεια, την Αντιπεριφέρεια, τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και στον ∆ήµο Χανίων. Ο ∆ήµος Χανίων δεν έχει τον BOAK στην ευθύνη του, όµως είναι Μητροπολιτικός ∆ήµος.

Το θέµα το συζήτησα ιδιαίτερα µε τον υπεύθυνο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, συντοπίτη µας Γιώργο Τσαπάκο. Η θέση της περιφέρειας είναι πως επίκειται ο σχεδιασµός του νέου BOAK και τότε θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα.

Και ως τότε; Που σίγουρα θα περάσουν πολλά χρόνια. Αν συµβεί σήµερα, αύριο, τον επόµενο χειµώνα µικρό ή µεγάλο ατύχηµα; ∆εν θα φταίει κανείς; Θα φταίει η θεοµηνία ή οι χωµάτινοι όγκοι; ∆εν θα φταίει η εγκληµατική αµέλεια κάποιων;

Τουλάχιστον θα περίµενε κάθε άνθρωπος µε τον κοινό νου, πριν γίνουν οι τελευταίες παρεµβάσεις στο οδόστρωµα, να γίνει το στοιχειώδες, να αποµακρυνθούν οι επικίνδυνοι όγκοι χωµάτων από το πρανές, να δοθεί σ’ αυτό µια οµαλή κλίση και να ντυθεί µε προστατευτικό συρµατόπλεγµα.

Για το θέµα, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Μανόλης Λέκκας κατά την επίσκεψή µας στο σηµείο έµεινε έκπληκτος από την επικινδυνότητα που διαπίστωσε. Το ίδιο συνέβη και µε τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΠΡΟ.Τ.Α.) Γιάννη Λιονάκη κατά τη σχετική αυτοψία του.

Αλήθεια, χρόνια τώρα οι έχοντες την κύρια θεσµοθετηµένη ενθύνη για τα οδικά εργα και την οδική ασφάλεια, οι άνθρωποι της Περιφέρειας και του Υπουργείου γιατί αδιαφορούν; Αλλά και ουκ ολίγοι εκπρόσωποί µας, βουλευτές, περιφερειακοί σύµβουλοι, αυτοδιοικητικοί, υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας των ∆ήµων, αστυνοµικοί διευθυντές, επιφορτισµένοι αµέσως ή εµµέσως µε ευθύνες για την ασφάλεια των πολιτών γιατί δεν απαιτούν άµεση παρέµβαση;

Όλοι διέρχονται συχνά από το σηµείο και γνωρίζουν το πρόβληµα. Σε ετήσια βάση εκατοµµύρια ταξιδιώτες διέρχονται από εκεί. Αν ο µή γένοιτο συµβεί το κακό, οι δαπανηρές εργασίες που γίνονται στο οδόστρωµα θα αποδειχθούν «µαγλινίσµατα».

Την Κυριακή 16 Νοεµβρίου, ο υφυπουργός Υποδοµών Νίκος Ταχιάος πέρασε από το σηµείο µε τη συνοδεία του, την τοπική διοίκηση, για να παραβρεθούν στην εκδήλωση στο «Πάρκο Χρήστος Πολέντας» στις Βουκολιές, στην ετήσια εκδήλωση στη µνήµη των θυµάτων των τροχαίων ατυχηµάτων. Σίγουρα ο υπουργός δεν θα πρόσεξε από πού τον πέρασαν. Αν παρατηρούσε, είµαι βέβαιος πως πολλούς θα κατσάδιαζε για την εγκληµατική αδιαφορία τους. Πάντως όλοι στην εκδήλωση µίλησαν µε µεγάλα λόγια για την οδική ασφάλεια και την πολιτική προστασία. Τα µεγάλα λόγια λέγονται εύκολα…

Ελπίζω η σηµερινή δηµοσίευση, που τη συνυπογράφουν πολλοί, να ταρακουνήσει κάποιους αρµόδιους να ξαναδούν το πρόβληµα και να ενεργήσουν έστω κάτω από τον φόβο των ευθυνών τους. ∆ιαφορετικά το θέµα θα πρέπει να περάσει στα χέρια άλλου πολιτειακού θεσµού.