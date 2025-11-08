«Απόψε τρώµε στης Ιοκάστης» στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Η κωµωδία του Άκη ∆ήµου «Απόψε τρώµε στης Ιοκάστης», σε σκηνοθεσία Άρη Νινίκα, παρουσιάζεται στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» από το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) έως 20 Νοεµβρίου.

Στην παράσταση, που έκανε πρεµιέρα χθες, πρωταγωνιστούν οι: Ιώ Ασηθιανάκη, Φανή Γεωργακάκη, Gary Borland, Άρης Νινίκας, Εµµανουήλ Στεφανουδάκης και Γιάννης Χαρκοφτάκης.

Παραστάσεις: Τετάρτη έως Σάββατο στις 21:00 Κυριακή & ∆ευτέρα στις 18:30 και µια τελευταία παράσταση την Τρίτη 16 ∆εκεµβρίου στις 21:00.

Τιµές εισιτηρίων: Κανονικό: 15€. Μειωµένο: 12€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, µαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

∆ευτέρα & Πέµπτη: Γενική είσοδος 12€.

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/apopse-trome-stis-iokastis και στα ταµεία των θεάτρων µιάµιση ώρα πριν από κάθε παράσταση.