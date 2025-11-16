«Απόψε τρώµε στης Ιοκάστης από το ΔΗΠΕΘΕΚ

Συνεχίζονται έως 20 Νοεµβρίου, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» οι παραστάσεις της κωµωδίας του Άκη ∆ήµου «Απόψε τρώµε στης Ιοκάστης» σε σκηνοθεσία Άρη Νινίκα, που παρουσιάζει το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης.

Παίζουν: Ιώ Ασηθιανάκη, Φανή Γεωργακάκη, Gary Borland, Άρης Νινίκας, Εµµανουήλ Στεφανουδάκης, Γιάννης Χαρκοφτάκης.

Παραστάσεις Τετάρτη έως Σάββατο στις 21:00 Κυριακή & ∆ευτέρα στις 18:30.

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/apopse-trome-stis-iokastis και στο ταµείο του θεάτρου 1,5 ώρα πριν από κάθε παράσταση.