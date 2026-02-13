menu
Ελλάδα

Aπονομή ξιφών σε 44 Σημαιοφόρους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τη σημασία ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ) με την ένταξη σε αυτό 29 νέων Σημαιοφόρων (απευθείας κατάταξης ειδικότητας Κυβερνήτη και Μηχανικού) και 15 Ανθυποπλοιάρχων (απευθείας κατάταξης ειδικότητας Νομικού, Οικονομικού και Υγειονομικού), επισήμανε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, στον χαιρετισμό του, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των ξιφών τους, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο κ. Γκίκας συνεχάρη τους νέους και τις νέες Αξιωματικούς για την επιλογή τους να καταταγούν στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, ένα ένδοξο Σώμα, με υπερεκατονταετή Ιστορία.
Απευθυνόμενος στους νέους Αξιωματικούς, ο κ. Γκίκας, τόνισε: «Καλείστε να υπηρετήσετε με αυταπάρνηση, θάρρος, επαγγελματισμό, συνέπεια και σεβασμό στις αξίες και τις παραδόσεις του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
Η διαρκής ετοιμότητα και η επιχειρησιακή ικανότητα των στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού.».
Αναφερόμενος ο κ. Γκίκας στις μεγάλες προκλήσεις και την αποστολή του Λ.Σ – ΕΛ. ΑΚΤ, σημείωσε:
«Τα στελέχη του ΛΣ δίνουν έναν διαρκή αγώνα για να ανταποκριθούν στην κρίσιμη αποστολή τους – έναν αγώνα που δικαιολογημένα κατατάσσει το Σώμα πολύ ψηλά στην εκτίμηση της Ελληνικής Κοινωνίας!
Οι σύνθετες γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν ακόμη μεγαλύτερη την ευθύνη που όλοι φέρουμε. Από όποια θέση κι αν υπηρετήσετε στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, οι αρμοδιότητές σας θα έχουν ιδιαίτερο βάρος, καθώς καλείστε να υπηρετήσετε την Πατρίδα – και αυτό προϋποθέτει σθένος, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης.».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του και αναφερόμενος στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ, υπογράμμισε ότι:
«Η Πολιτική Ηγεσία, ο Υπουργός μας ο Βασίλης Κικίλιας και εγώ προσωπικά, αλλά και η Φυσική Ηγεσία, στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό σας.
Η Πολιτεία παρέχει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να εκπληρώσετε την αποστολή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.».
Ο κ. Υφυπουργός, απευθυνόμενος προς τους γονείς και τους συγγενείς των νέων Αξιωματικών, τους ευχαρίστησε για την συμβολή τους και την ενθάρρυνση τους, ώστε να επιλέξουν οι νέοι μας, να σταδιοδρομήσουν στο Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
Στην τελετή στην οποία χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου, κ.κ. Νήφων ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιά, κ.κ. Σεραφείμ, παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφωνας Κοντιζάς, ο Α’ Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Β’ Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., επίτιμοι Αρχηγοί του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού και της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ»

