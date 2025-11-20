Απονομή βραβείου εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου

Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα της παλαιάς Βουλής στην Αθήνα, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας θα απονείμει το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην των Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού, στην Καθηγήτρια και Πρύτανι του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κ. Χριστίνα Κουλούρη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Το έργο της βραβευόμενης θα παρουσιάσει η Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Βραβείου, κ. Μαρία Ευθυμίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία της βραβευόμενης με θέμα:

Το Πανεπιστήμιο από τον μαυροπίνακα στην τεχνητή νοημοσύνη:

Αναστοχαζόμενοι το παρελθόν, διαμορφώνοντας το μέλλον

Φέτος συμπληρώνονται τριάντα τέσσερα χρόνια από τη θέσπιση του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας που είναι ο μοναδικός θεσμός στην Ελλάδα που επιβραβεύει κάθε χρόνο την αριστεία και την αφοσίωση ακαδημαϊκών δασκάλων στην Πανεπιστημιακή Διδασκαλία.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) θέσπισε αυτό το Βραβείο για να τιμήσει τη μνήμη των ερευνητών του και καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού. Και οι δύο τους υπήρξαν λαμπροί επιστήμονες με διεθνή αναγνώριση, που χάθηκαν άδικα το 1990. Η επιλογή του βραβευόμενου γίνεται από επιτροπή διακεκριμένων ακαδημαϊκών δασκάλων, που αντιπροσωπεύουν όλες τις κύριες γνωστικές περιοχές της Επιστήμης. Ο κάθε βραβευόμενος, μετά την επιλογή του, γίνεται αυτόματα και μέλος της Επιτροπής.

Λίγα λόγια για την βραβευόμενη, Χριστίνα Κουλούρη.

Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει σπουδάσει στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I) και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι ως υπότροφος του ΙΚΥ, του Ιδρύματος Γεωργίου και Άννας Σακελλαρίου και του Σαριπολείου Κληροδοτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θράκης, Πελοποννήσου, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού (Tokyo, Reading, Paris 1, Regensburg, Bologna). Επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris 1–UMR IRICE, 2010), Visiting Research Fellow στο Πανεπιστήμιο Princeton (2017) και στο Πανεπιστήμιο του Regensburg (2019). Της έχουν απονεμηθεί τα βραβεία Νίκου Σβορώνου (1994), «Δελφοί» της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (2012) και Dimitrios Vikelas της ISOH (2018).

Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σχετικά με τη διδασκαλία της ιστορίας, τη συγκρότηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και ιστορικής μνήμης, τη δημόσια ιστορία καθώς και την ιστορία του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει επιμεληθεί την έκδοση στα αγγλικά, έξι τόμων εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ιστορίας σε όλες τις βαλκανικές χώρες, που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και σε άλλες δέκα γλώσσες. Το βιβλίο της Φουστανέλες και χλαμύδες. Ιστορική μνήμη και εθνική ταυτότητα 1821-1930 (2020) τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου και το Βραβείο Αναγνώστη.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Επιτροπή Βραβείου Β. Ξανθόπουλου – Στ. Πνευματικού

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),

Τηλ.: 2810391509, Email: kalliroi@admin.forth.gr».