Απονεμήθηκε το «Βραβείο Ηθικής Τάξεως 2025» του Δήμου Ηρακλείου

Πραγματοποιήθηκε χθες, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Δ. Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η τελετή απονομής του «Βραβείου Ηθικής Τάξεως 2025» του Δήμου Ηρακλείου στην επιστήμονα και δωρήτρια Μαρία Λυριτζάκη για τη σημαντική και πολυδιάστατη κοινωνική της προσφορά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Το βραβείο παρέλαβε από το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, εκ μέρους της Μαρίας Λυριτζάκη, ο αρχιτέκτονας μηχανικός Ηρακλής Πυργιανάκης, καθώς η ίδια διαμένει μόνιμα στη Βόνη της Γερμανίας και αδυνατούσε να παρευρεθεί στην τελετή για λόγους υγείας.

Κατά την προσφώνησή του ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε με συγκίνηση για την προσωπικότητα της Μαρίας Λυριτζάκη και την ευχαρίστησε για την μεγάλη προσφορά της στην πόλη που γεννήθηκε. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κάνοντας μια αναδρομή στους βραβευθέντες και στην καθιέρωση του Βραβείου Ηθικής Τάξεως, σημείωσε ότι ο Δήμος το απονείμει για πρώτη φορά σε γυναίκα, τιμώντας και αναγνωρίζοντας την συνεισφορά της στον κοινωνικό και δημόσιο βίο, τονίζοντας: «Το βραβείο ήταν ιδέα του Μανόλη Καρέλλη και καθιερώθηκε το 2003 με εισήγηση του Μανώλη Βασιλάκη. Ο Δήμος για πρώτη φορά το απονείμει σε γυναίκα. Συμμεριζόμαστε όλοι, ότι η συνεισφορά των γυναικών στον κοινωνικό βίο, στον δημόσιο βίο και σε τοπικό επίπεδο δεν είναι μικρότερη από την συνεισφορά των ανδρών. Από αυτήν την άποψη η απονομή του βραβείου συνιστά και μια επανόρθωση, μια πράξη που αναγνωρίζει αυτό που όλοι αποδεχόμαστε. Η Μαρία Λυριτζάκη, συνεισέφερε και συνεισφέρει χωρίς να προτάσσει την δική της προβολή. Εμείς σήμερα ερχόμαστε να αναγνωρίσουμε την φυσιογνωμία της, την προσωπικότητα της, την συνεισφορά της στο κοινό καλό. Όμως δεν βρίσκεται εδώ στην αίθουσα αυτή. Βρίσκεται πολύ μακριά, στην Γερμανία και θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε εδώ για εκείνη, νιώθει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας. Έχουμε σοβαρούς λόγους να είμαστε ευγνώμονες στην Μαρία Λυριτζάκη. Είναι δωρήτρια του Δήμου Ηρακλείου έχοντας προσφέρει το ακίνητο στην οδό Θεσσαλονίκης, στο οποίο όπως εξαρχής σχεδιάστηκε, πρόκειται να στεγαστεί το Δημοτικό Ωδείο και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης. Είναι ένα ιστορικό κτίριο το οποίο περιλαμβάνει και τμήματα του ναού του Αγίου Παύλου του Τάγματος των Σερβητών που χρονολογείται από τις αρχές του 16ου αιώνα. Επίσης εκτός από το ακίνητο, δώρισε και ένα ποσό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ στο Δήμο Ηρακλείου για την αποκατάσταση του κτιρίου».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε και σε άλλες δωρεές της Μαρίας Λυριτζάκη προς το Δήμο Ηρακλείου και φορείς, καθώς και στις υποτροφίες που προσέφερε σε νέους για να σπουδάσουν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Αυτή η δωρεά δεν είναι η πρώτη που έγινε προς τον Δήμο Ηρακλείου. Είχε αποκαταστήσει και δωρήσει επίσης στον Δήμο, το σπίτι μιας σημαντικής προσωπικότητας του Ηρακλείου, του Νικολάου Κρασαδάκη στο Πετροκέφαλο. Ο Νικόλαος Κρασαδάκης ήταν για πολλά χρόνια βουλευτής, διετέλεσε Υπουργός, Δήμαρχος Ηρακλείου από το 1959 έως το 1964 και ήταν θείος της Μαρίας Λυριτζάκη. Επίσης έχει συνεισφέρει πολλά στο Χριστιανικό μουσείο της Αγίας Αικατερίνης, το ορφανοτροφείο της Καλυβιανής, το γηροκομείο του Αγίου Μηνά, σε αναστηλώσεις ναών. Η Μαρία Λυριτζάκη έζησε στο Ηράκλειο όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες γυμνασιακές σπουδές της για να συνεχίσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σπουδές στην ιστορία-αρχαιολογία. Όλα αυτά σε μια εποχή όπου δεν ήταν πολλές ακόμα οι γυναίκες οι οποίες σπούδαζαν. Από την άποψη αυτή έχει μια πρωτοπορία που γίνεται ακόμα πιο διακριτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνέχισε τις σπουδές της. Πήρε μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα στην Βόννη της Γερμανίας όπου και διαμένει επί πολλά χρόνια. Έχει συνεισφέρει όμως στο ανθρώπινο επίπεδο. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και ιδιαίτερα νέους και νέες με “ad hoc” υποτροφίες να σπουδάσουν να κάνουν μια διαδρομή όπως αυτή που μπόρεσε να κάνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, καταλήγοντας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όλα όσα έχει προσφέρει η Μαρία Λυριτζάκη ενώ ευχαρίστησε θερμά και τον εκπρόσωπό της, Ηρακλή Πυργιανάκη για την συνεισφορά του στην πόλη και τη δρομολόγηση της δωρεάς του ακινήτου.

Ο Ηρακλής Πυργιανάκης στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη ζωή, το έργο και την κοινωνική προσφορά της μεγάλης δωρήτριας και ειδικότερα στην τελευταία δωρεά της στο Δήμο Ηρακλείου, ευχαριστώντας το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεγάλη τιμή να απονεμηθεί το Βραβείο Ηθικής Τάξεως στο πρόσωπο της. Επίσης ευχαρίστησε όσους συνετέλεσαν ώστε να ολοκληρωθεί μια χρονοβόρα διαδικασία σε σύντομο χρόνο, όσον αφορά τη δωρεά, αλλά και να προχωρήσει η αποκατάσταση του κτιρίου, σημειώνοντας: «Το έργο θα προχωρήσει. Ο φάκελος στάλθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και πολύ σύντομα θα έχουμε και την οικοδομική άδεια. Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν ολοκληρωθεί. Η κα Λυριτζάκη κατέθεσε όλα τα χρήματα που απαιτούνται για να αποπερατωθεί το έργο αλλά και για να εξοπλισθεί ως Ωδείο. Το συνολικό ποσό για αυτήν την δωρεά ανέρχεται στις 573.863,98 ευρώ για την αγορά του κτιρίου και 540.000 ευρώ για την επισκευή και εξοπλισμό. Συνολικά 1.113.863,90 ευρώ. Εγώ δεν δέχτηκα αμοιβή. Είναι η δική μου προσφορά στην πόλη μας».

