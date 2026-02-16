menu
Απόλυτα νόμιμη η περίφραξη διαδρομής στον Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδεται η καταγγελία των «Ενεργών Πολιτών Πλατανιά» περί περίφραξης σε περιπατητική διαδρομή.

Σε ανακοίνωσή της, εκπρόσωπος των ιδιοκτητών της έκτασης, ξεκαθαρίζει πως «η επίμαχη έκταση αποτελεί αδιαμφισβήτητη ιδιωτική ιδιοκτησία και ανήκει στην Οικογένεια Πολυδώρου Γιανναράκη, γεγονός που έχει κριθεί οριστικά και αμετάκλητα με απόφαση του Αρείου Πάγου».
Απαντώντας στους ισχυρισμούς των «Ενεργών Πολιτών» οι ιδιοκτήτες διαμηνύουν πως «οποιαδήποτε αναφορά σε “δημόσιο χώρο” είναι νομικά ανυπόστατη και συκοφαντική».
Επιπλέον εξηγούν πως «κατόπιν υποβολής των τίτλων μας, ο Δήμος Πλατανιά, με το υπ’ αρ. πρωτ. 1296/02-02-2026 έγγραφό του, μας γνώρισε επίσημα ότι ήδη τροποποιεί τη χάραξη της διαδρομής P1, επιδιώκοντας την αντικατάσταση του τμήματος που διέρχεται από την ιδιοκτησία μας, ενώ η διαδρομή παρουσιάζεται πλέον ως “κλειστή” στον επίσημο ιστότοπο chaniatrails.gr».
Οι ιδιοκτήτες, διαμαρτύρονται για «εμμονική στοχοποίηση» από μέρους του εκπροσώπου των «Ενεργών Πολιτών» κ. Σταματάκη, υποστηρίζοντας μάλιστα πως πρόκειται περί «μιας συλλογικότητας χωρίς νομική υπόσταση,  ή εκλεγμένα όργανα, η οποία δρα ως “μονάδα” με μοναδικό σκοπό τη μικροπολιτική εκμετάλλευση και την προσωπική του προβολή στις πλάτες μας. Η τακτική του να κατασκευάζει συνθήκες “Άγριας Δύσης” μέσω επαναλαμβανόμενων ψευδών δημοσιευμάτων, τη στιγμή που εμείς επιλύουμε κάθε ζήτημα θεσμικά και σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, αποτελεί επικίνδυνο λαϊκισμό».

