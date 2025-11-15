Απολογισµός κτήσης κοινού Κληροτεµαχίου – Ευχαριστήρια επιστολή 

Κύριε διευθυντά,

µε το µε αριθµό 52074/ 02-10-2020 έγραφό µου γνωστοποιώ στο ∆ήµο µας ότι εφάπτεται στο Ανατολικό µέρος του Σχολείου του χωριού µας, τα Περβόλια, ένα αδιάθετο κοινόν κληροτεµάχιο από τα ανταλλάξιµα κτήµατα έκτασης 462 τ.µ. και µε δεδοµένη την στενότητα του αύλειου χώρου, λόγω αυξηµένου αριθµού µαθητών και κτισµάτων, αιτούµαι την απόκτησή του από το ∆ήµο.

Υπόψη ότι η παραχώρηση πραγµατοποιείται το πολύ σε ένα χρόνο από τη ∆/νση Γεωργίας, ο Σύλλογος του χωριού µας το ”ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ” που είχα την τιµή να τον υπηρετώ ως πρόεδρος, απέκτησε όµοιο κοινόν κληροτεµάχιο ”φρέαρ µετά δεξαµενής” κάνοντας αίτηση στις 09-09-1991 και η παραχώρηση πραγµατοποιήθηκε στις 01-04-1992.

Προηγουµένως και πριν να καταθέσω την αίτηση στον ∆ήµο, είχα επισκεφτεί την προϊσταµένη στο Τµήµα Εποικισµού της ∆/νσης Γεωργίας κ. Μαρία Ψαραδέλη – Τζαµπαζάκη και µε διαβεβαίωσε ότι το ακίνητο ήταν καθαρό και έτοιµο προς παραχώρηση, εξάλλου το απόσπασµα χωρικής βάσης και όλα τα συναφή σχετικά µε το Κτηµατολόγιο, που µου τα ”έβγαζε” η κόρη µου η Μαρία, έδειχνε ότι ήταν αγνώστου κυριότητος, άρα οι χωριανοί µου το σεβάστηκαν και δεν πήγε κανείς ”πονηρός” να το οικειοποιηθεί δηλώνοντας το, στο όνοµά του…

Το γεγονός, χαιρετίστηκε από το ∆ήµο και έγινε η αποτύπωση από ιδιώτη µηχανικό εξωτερικό συνεργάτη του ∆ήµου, όµως τα πράγµατα άρχισαν σιγά-σιγά να βαλτώνουν.

Έκτοτε και για πέντε ολόκληρα χρόνια, προ ηµερών µπήκαµε στον έκτο χρόνο, επισκεπτόµουν τις Υπηρεσίες του ∆ήµου πιέζοντας να προχωρήσουν οι διαδικασίες, αλλά τα πράγµατα παρέµεναν στάσιµα.

Τελευταία, ακούστηκε, ότι, ίσως, κάποιοι αρχικοί κληρούχοι αντιδρούσαν στην παραχώρηση, µε αίτησή µου στην ∆/νση Γεωργίας, πήρα γραπτή επίσηµη απάντηση, ότι δεν είχαν κανένα δικαίωµα επί του ακινήτου, παρά µόνο δικαίωµα χρήσης νερού από το πηγάδι.

Στην πορεία, σε αυτόν τον αγώνα, γίναµε συνοδοιπόροι µε την καλή συνάδελφο κα Αγγελική Μπελελάκη – Βερυκάκη, το είχα προτείνει, βέβαια, και σε άλλους χωριανούς, αλλά ο καθένας για τους δικούς του λόγους δεν θέλησε να συµπορευτεί.

Όµως τα πράγµατα και πάλι δεν προχωρούσαν, έτσι αποφασίσαµε µε την κα Αγγελική, να στείλουµε επιστολή – έγγραφο προς τον κ. pρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για συζήτηση του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όµως αυτό δεν κατέστη δυνατό γιατί το απαγορεύει ο Κανονισµός του ∆ήµου.

Τελευταία µας ελπίδα, να βρούµε ένα δηµοτικό σύµβουλο να βάλει το θέµα µας την κατάλληλη στιγµή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆ιάλεξα και το αποδέχτηκε η κα Αγγελική, τον άξιο γιο, του αλησµόνητου φίλου και δηµάρχου Χανίων Γιάννη Κλωνιζάκη, τον Μιλτιάδη. Βρέθηκε η ευκαιρία στο Συµβούλιο της Τετάρτης 29-10-2025, τότε που συζητείτο θέµα σχετικό µε την ανέγερση του Νηπιαγωγείου στο χωριό µας.

Έκανε ο κ. Κλωνιζάκης την κατάλληλη τοποθέτηση -ερώτηση, σχετικά µε την απόκτηση του εν λογω κληροτεµαχίου και η ∆ηµοτική Αρχή παραδέχτηκε ότι όντως είναι αναγκαίο για το Σχολείο το υπόψη κληροτεµάχιο και θα προχωρήσει στις διαδικασίες για την απόκτησή του.

Μου δόθηκε κι εµένα ο λόγος «χαριστικά», το απαγορεύει ο κανονισµός, ας είναι καλά ο δήµαρχος και ο προεδρεύων κ. Μηνάς Βουλγαρίδης και εξέφρασα πολύ συγκινηµένος τον αγώνα και την αγωνία των πέντε χρόνων αλλά τέλος καλό, όλα καλά.

Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε διευθυντά, όλους όσοι στο διάστηµα αυτής της πορείας, µε ”ανέχτηκαν” γιατί τους κούρασα και πρώτα απ’ απ’ όλους, την κα Μαρία Ψαραδέλη – Τζαµπαζάκη προϊσταµένη στο Τµήµα Εποικισµού, τον κ. Γιώργο Ευθυµίου δ/ντή της Τ.Υ. του ∆ήµου και τους µηχανικούς που ενεπλάκησαν στο θέµα, τον κ. Περικλή Βακάλη προϊστάµενο µελετών, τον αντιδήµαρχο Τ.Υ. κ. Μιχάλη Καλογριδάκη, τον κ. Κώστα Πρωτοπαπαδάκη µελετητή και πρώην αντιδήµαρχο, τον κ. δήµαρχο και τον pροεδρεύοντα του ∆.Σ. κ. Μηνά Βουλγαρίδη και ιδιαιτέρως τον γιο, του αλησµόνητου φίλου και δηµάρχου Γιάννη Κλωνιζάκη, Μιλτιάδη.

Τέλος, ευχαριστώ το ίδιο θερµά, τον κ. Τάσο Αλόγλου, αντιδήµαρχο Οικονοµικών, γιατί στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και της νοµιµότητας, πασχίζει για ό,τι καλύτερο στο χωριό µας.

Θα ήταν, όµως, παράλειψη να µην εκφράζαµε κι ένα µεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Γονέων του Σχολείου µας που στην συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2025, παρευρεθήκαµε µε την κ. Αγγελική και αποδέχτηκαν οµόφωνα και µε ευχαριστίες την πρότασή µας για απόκτηση του εν λόγω κληροτεµαχίου από τον ∆ήµο, µάλιστα ο pρόεδρος κ. Γιώργος Παπασηφάκης, έθεσε άλλο ένα λόγο ενισχυτικό της προσπάθειάς µας, ότι µε την απόκτησή του διευκολύνεται η πρόσβαση στο υπό ανέγερση νέο Νηπιαγωγείο.

Με εκτίµηση

Μανιαδάκης Γεώργιος

συν/χος δάσκαλος