Απολογείται την Τρίτη ο 17χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο 17χρονος από την Λέρο, ο οποίος ομολόγησε, ότι σκότωσε τον πατέρα του, μετά από έντονο διαπληκτισμό.

Οπως μετέδωσε το ertnews, σε βάρος του ανήλικου έχει ασκηθεί από την Εισαγγελία Κω ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο 17χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του και όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια έντονης έντασης μεταξύ τους.

Οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν τεταμένες εδώ και χρόνια, με περιστατικά καβγάδων να έχουν καταγραφεί τόσο στις αστυνομικές αρχές, όσο και στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η κακοποίηση και οι εντάσεις στην οικογένεια ήταν κοινό μυστικό στη Λέρο, δεν υπήρξε ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές.

