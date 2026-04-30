Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για την διπλή επίθεση με πυροβολισμούς

Σήμερα στη μία το μεσημέρι θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του ο 89χρονος κατηγορούμενος για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, μετά από προθεσμία που έλαβε για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα φέρεται να δηλώνει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι αν ήθελε να σκοτώσει υπαλλήλους, θα τους στόχευε και δεν θα πυροβολούσε στο έδαφος.

Όπως φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς, αυτό που ήθελε να πετύχει ήταν να δημιουργήσει “ντόρο”, ώστε να λυθεί το θέμα της διεκδίκησής του για αύξηση της σύνταξης που λάμβανε στην Ελλάδα ως συνταξιούχος εξωτερικού, το οποίο είχε κριθεί μη νόμιμο.

Τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων περιλαμβάνονται στην δίωξη κατά του δράστη

Σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του ηλικιωμένου δράστη της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο χθες το πρωί.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:

-Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

-Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

-Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση

-Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

-Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)

-Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

-Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Ο 89χρονος χθες το πρωί, με μια καραμπίνα, τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ,ο οποίος παραμένει για νοσηλεία και στην συνέχεια άλλες τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.