menu
23.5 C
Chania
Πέμπτη, 30 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για την διπλή επίθεση με πυροβολισμούς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σήμερα στη μία το μεσημέρι θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του ο 89χρονος κατηγορούμενος για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, μετά από προθεσμία που έλαβε για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα φέρεται να δηλώνει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι αν ήθελε να σκοτώσει υπαλλήλους, θα τους στόχευε και δεν θα πυροβολούσε στο έδαφος.

Όπως φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς, αυτό που ήθελε να πετύχει ήταν να δημιουργήσει “ντόρο”, ώστε να λυθεί το θέμα της διεκδίκησής του για αύξηση της σύνταξης που λάμβανε στην Ελλάδα ως συνταξιούχος εξωτερικού, το οποίο είχε κριθεί μη νόμιμο.

Τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων περιλαμβάνονται στην δίωξη κατά του δράστη

Σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του ηλικιωμένου δράστη της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο χθες το πρωί.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:

-Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

-Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

-Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση

-Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

-Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)

-Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

-Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Ο 89χρονος χθες το πρωί, με μια καραμπίνα, τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ,ο οποίος παραμένει για νοσηλεία και στην συνέχεια άλλες τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum