Αποκτά κολυμβητική δεξαμενή η Κίσσαμος

Θέμα ημερών είναι η ολοκλήρωση της κολυμβητικής δεξαμενής στην Κίσσαμο, αφού αυτές τις ημέρες “πέφτουν” οι τελευταίες πινελιές. Η πισίνα θα αξιοποιηθεί για την εκμάθηση κολύμβησης για μικρά παιδιά, μια δομή απαραίτητη για την περιοχή που ποτέ δεν είχε και υλοποιείται από τον Δήμο Κισσάμου. Η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται δίπλα στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Φιλόδημος II” το 2019, ενώ στη συνέχεια εκπονήθηκε η σχετική μελέτη.