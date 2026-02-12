menu
Πολιτισμός

Απόκριες στην Κίσσαμο – Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Κισσαμίτικο Καρναβάλι έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, τον οποίο ο Δήμος Κισσάμου προσπαθεί κάθε χρόνο να εμπλουτίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Κισσάμου, η ενεργή συμμετοχή των ομάδων, ο αυθορμητισμός και ο εθελοντισμός αποτελούν τα στοιχεία που το καθιστούν ξεχωριστό και το αναβαθμίζουν συνεχώς, έτσι και φέτος συμμετέχουν σχολεία, σύλλογοι γονέων, πολιτιστικά σωματεία, καθώς και ομάδες εκτός του Δήμου μας.

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, Ο Δήμος Κισσάμου και η Νεολαία Κισσάμου (ΝΕΚΙ) διοργανώνουν το απόλυτο αποκριάτικο Party στην Πλατεία Τζανακάκη. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν μουσική, χορό, πολύ γέλιο και ατελείωτο κέφι, σε μια γιορτή γεμάτη αποκριάτικη μαγεία για μικρούς και μεγάλους.

Η μεγάλη παρέλαση με 14 καρναβαλικές ομάδες θα ξεκινήσει την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 3 το απόγευμα, στην οδό Σκαλίδη. Οι πρωτότυπες παρουσίες και τα θέματα των ομάδων υπόσχονται να χαρίσουν ευχάριστες στιγμές σε όλους τους επισκέπτες, κάνοντας την εμπειρία της παρέλασης πραγματικά αξέχαστη.

Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Κισσάμου σας προσκαλεί να γιορτάσετε τα Κούλουμα με όλη την οικογένεια. Θα υπάρχουν παραδοσιακά κεράσματα, μουσική και χορός, ενώ μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να πετάξουν χαρταετούς. Η ημέρα αυτή υπόσχεται διασκέδαση, χαρά και ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα για όλους τους επισκέπτες.

Πρόγραμμα αποκριάτικων εκδηλώσεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ώρα 17.00

Ο Δήμος Κισσάμου και η Νεολαία Κισσάμου (ΝΕΚΙ) διοργανώνουν το απόλυτο Αποκριάτικο Party!
Μουσική – Χορός – Κέφι – Διασκέδαση
Πλατεία Τζανακάκη Ώρα έναρξης: 17:00
Ελάτε όλοι μασκαρεμένοι και ζήστε την αποκριάτικη μαγεία!
Χορός με DJ, μουσικές εκπλήξεις και πολύ γέλιο!

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ώρα 15.00

Καρναβαλική παρέλαση αρμάτων και ομάδων στην οδό Σκαλίδη
Παρουσίαση: Γεωργιλάκης Γιώργος DJ: Andreasondecks (Ανδρέας Γαρυφαλής
Συναυλία με τους Freak Tones στην πλατεία Τζανακάκη.
Πάρτι στα καταστήματα της Πόλης

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ώρα 11.30
Κούλουμα στην παραλία Τράχηλα Γραμβούσας και πέταγμα χαρταετού.
Νηστίσιμα εδεσμάτα
Παραδοσιακό κρητικό γλέντι
Συμμετέχει ο Σύλλογος Κρητικών Χορών «Η Κίσσαμος» και η Σχολη χορού του Γιάννη και Χάρη Κουμή

