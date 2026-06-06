Γυριζει σελίδα η ΕΤΑΝΑΠ: Πωλείται το πλειοψηφικό πακέτο

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Οικονομική αυτάρκεια, ενισχυμένη παρουσία στην αγορά παρά τον διεθνή ανταγωνισμό, μεγάλη δυναμική για να ανταπεξέλθει στις δανειακές υποχρεώσεις παρουσιάζει η ΕΤΑΝΑΠ, όπως τονίστηκε στη συνέλευση το πρωί του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις της στο Στύλο Αποκορώνου.

Ειδικότερα στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος και διευθυνων σύμβουλος κ. Μανώλης Αποστολάκης επεσήμανε πως οι προβλέψεις για το 2026 είναι ότι η κερδοφορία της θα παραμείνει σε πολύ καλά επίπεδα παρά την πίεση από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. “Παρά τις δυσκολίες η εταιρεία κατάφερε να παραμείνει κερδοφόρα. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την υλοποίηση των στόχων μας” τόνισε ο κ. Αποστολάκης.

Σε ό,τι αφορά το μέρισμα το ΔΣ πρότεινε τα 0,60 λεπτά ανά μετοχή, όπως και πέρυσι.

Στην έκθεση του ο ορκωτός λογιστής επιβεβαίωσε τα στοιχεία της χρήσης του 2025.

Μιλώντας στους μετόχους το μέλος του ΔΣ της ΕΤΑΝΑΠ και πρόεδρος της “Τράπεζας Χανίων” κ. Μιχάλης Μαρακακης επεσήμανε πως “εταιρείες όπως η ΕΤΑΝΑΠ δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Πριν από ένα χρόνο υπήρξε πρόταση από μεγάλο μέτοχο να αγοράσει την ΕΤΑΝΑΠ.” Υπογράμμισε πως παροτι οι εποπτικές αρχές της Τράπεζας της Ελλάδας πίεζαν να γίνει η πώληση και η “Τράπεζα Χανίων ” είναι δεσμευμένη λόγω αύξησης των μεγεθών της να πουλήσει την ΕΤΑΝΑΠ και ότι θα δώσει το πλειοψηφικό πακέτο σε τιμές πάνω από 50% από την τιμή που έδινε πέρυσι η Attica. Κάλεσε τους μετόχους που επιθυμούν να αγοράσουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία άμεσα.

Συμπλήρωσε επίσης πως υπάρχει ενδιαφερόμενος επενδυτής που δεν είναι η “Αttica”.

Εξήγησε πως δεν ήταν επιθυμία της τράπεζας να πουλήσει το μερίδιο της αλλά είναι έτσι το νομικό πλαίσιο που την αναγκάζει.

“Έφτασε η στιγμή να σας λέει ο Αποστολάκης ότι πρέπει να πουλήσετε τις μετοχές σας , οι μικρομετοχοι , γιατι ένα πλειοψηφικό πακέτο έχει άλλο έλεγχο” επεσήμανε εμφανώς συγκινημένος ο κ. Αποστολάκης δηλώνοντας το ενδιαφέρον του να συνεχίσει τη λειτουργία του το εργοστάσια, να παραμείνει στον τόπο μια παραγωγική μονάδα.

Ενημέρωσε πως από τον Φεβρουάριο “οι αυξήσεις είναι ανεξέλεγκτες και παράλογες ! Έφτασαν να μου ζητάνε αύξηση 80% για τα μεταφορικά, απίστευτες αυξήσεις στα γυαλιά , στα πάντα. Ο δήμος Ταύρου στην Αθήνα (που έχει κατάστημα ή ΕΤΑΝΑΠ) αύξησε τα δημοτικά τέλη 250%” .

Η τιμή διάθεσης σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ , ενώ εκτιμάτε πως η “Τράπεζα Χανίων ” θα προχωρήσει και σε διάθεση και των άλλων θυγατρικών της.