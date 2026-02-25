Αποκόρωνας: Θετική γνωμοδότηση για τον Βιολογικό Αλμυρίδας

Θετική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για τον Βιολογικό Αλμυρίδας, προϋπολογισμού 14.714.128 ευρώ.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, «με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού της Αλμυρίδας. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 14.714.128 ευρώ, που αποτελεί στρατηγική περιβαλλοντική υποδομή για τον Δήμο Αποκορώνου και για το σύνολο της αναπτυσσόμενης παραλιακής ζώνης του τόπου μας. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την πληρότητα, την ωριμότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου».

Συνεχίζοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης ανέφερε ότι το έργο περιλαμβάνει:

– Δίκτυο αποχέτευσης μήκους περίπου 27.195 μέτρων.

– Εννέα αντλιοστάσια λυμάτων

– Σύγχρονη εγκατάσταση επεξεργασίας με μέθοδο ενεργού ιλύος και παρατεταμένου αερισμού – Χερσαίο και υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

«Η μονάδα σχεδιάζεται με αρχική δυναμικότητα 4.800 ισοδύναμων κατοίκων και δυνατότητα επέκτασης σε 6.200, καλύπτοντας τις ανάγκες της Αλμυρίδας, της Πλάκας, του Κόκκινου Χωρίου, του Άσπρου και των Καμπιών.

Είναι μια πράξη περιβαλλοντικής ευθύνης.

Είναι μια θεσμική επιλογή προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος και του υδροφόρου ορίζοντα. Είναι μια επένδυση δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής.

Ο Αποκόρωνας οφείλει να αναπτύσσεται με σχέδιο και υποδομές αντάξιες της δυναμικής του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό υψηλής ποιότητας και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων».

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης τόνισε ότι «η σημερινή θετική γνωμοδότηση αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα. Όμως η ευθύνη μας δεν σταματά εδώ. Συνεχίζουμε με συνέπεια, θεσμική επιμονή και πλήρη προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον, μέχρι την οριστική υλοποίηση του έργου.

Έχουμε χρέος απέναντι στους προγόνους μας που μας παρέδωσαν έναν τόπο μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Έχουμε ακόμη μεγαλύτερο χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές να τους τον παραδώσουμε καθαρό, προστατευμένο και λειτουργικό.

Ο αγώνας για υποδομές δεν είναι συγκυριακός. Είναι διαρκής ευθύνη».