Αποκόρωνας: Συνάντηση για το νερό άρδευσης

Τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή επισκέφθηκαν την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Δυτικού Αποκόρωνα Ιωάννης Σπανουδάκης και ο αντιπρόεδρος Μανώλης Χαιρετάκης. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νιου Χωριού και μέλος ΔΣ του ΤΟΕΒ Νίκος Βαγιωνάκης, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αρμένων Στέλιος Καλλιβρετάκης καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευστράτιος Φλεμετάκης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην περιοχή του Αποκόρωνα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΤΟΕΒ στην αντιμετώπιση των διαρροών του δικτύου, σε περίοδο μάλιστα που το νερό είναι πιο πολύτιμο και αναγκαίο από ποτέ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι σε συνεργασία με τον ΟΑΚ και τον Δήμο Αποκορώνου θα αντιμετωπιστεί το σημαντικό αυτό θέμα.