Αποκόρωνας: Σύλληψη 59χρονου για καλλιέργεια κάνναβης

Συνελήφθη χθες (07.07.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, 59χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του αλλοδαπού και περιβάλλοντες χώρους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν να καλλιεργούνται και κατασχέθηκαν πέντε δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης .

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.