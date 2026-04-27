Αποκόρωνας: Σύλληψη 21χρονου – Είχε στην κατοχή του δεκάδες φυσίγγια

Συνελήφθη χθες (26.04.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων 21χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ « από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 21χρονος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με συνολικά 215 φυσίγγια.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου»