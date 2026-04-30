Αποκόρωνας: Στις Βρύσες Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΟΔΥ

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και την τοπική αυτοδιοίκηση, δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, προσφέροντας υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε αγροτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ ή άλλα δημοτικά κτίρια, τα οποία υποδεικνύονται από τον εκάστοτε δήμο. Παράλληλα, διενεργούνται κατ’ οίκον εξετάσεις σε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας, τα οποία αδυνατούν να μετακινηθούν.

Την Τρίτη 05/05/2026 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στις Βρύσες. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, με συνοδεία γιατρού, θα πραγματοποιήσει κατ’ οίκον επισκέψεις σε πολίτες με αδυναμία μετακίνησης στο διάστημα 09:00-11:00 και στη συνέχεια θα βρίσκεται στον χώρο του ιατρείου κατά το διάστημα 11:00-14:00 (προσέλευση έως 13:30) για όσους κατοίκους επιθυμούν να εξεταστούν.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των δράσεων είναι οι εξής:

Με μηχανήματα γρήγορης μέτρησης (POC):

• Πίεση

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου

• Δείκτης μάζας σώματος

• Χοληστερόλη (εφόσον κριθεί απαραίτητο απ τον ιατρό)

• Τριγλυκερίδια (εφόσον κριθεί απαραίτητο απ τον ιατρό)

• Αιμοσφαιρίνη/αιματοκρίτης (εφόσον κριθεί απαραίτητο απ τον ιατρό)

• Γλυκόζη (εφόσον κριθεί απαραίτητο απ τον ιατρό)

• Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (εφόσον κριθεί απαραίτητο απ τον ιατρό)»