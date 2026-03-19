Αποκόρωνας: Σεμινάριο για το κρασί με τη συνεργασία ΕΒΕΧ – Δικτύου Οινοποιών

Σεμινάριο για το κρασί θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου στο Οινοποιείο Ντουράκη στον Αλίκαμπο Αποκορώνου.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο νέο κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Επιμελητηρίου Χανίων και του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης: “Genius Wine Step” για Χανιώτες επαγγελματίες της εστίασης, της φιλοξενίας και του οίνου.

Την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), Αντώνης Ροκάκης, μαζί με τον πρόεδρο του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, Στέλιο Ζαχαριουδάκη, παρουσίασαν το συγκεριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ο κ. Ροκάκης, υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο Χανίων με το Δίκτυο Οινοποιών, «ξεκινήσαμε μια ακόμα στρατηγική συνεργασία, αυτή τη φορά με το δυναμικό Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, επιχορηγώντας και προσφέροντας δωρεάν στα μέλη μας, τους επαγγελματίες της εστίασης, της φιλοξενίας και του οίνου των Χανίων μια ακόμα σημαντική ευκαιρία εκπαίδευσης και εξέλιξης. Το τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο επικεντρώνει στη σωστή διαχείριση, παρουσίαση και αξιοποίηση του κρασιού στην εμπειρία φιλοξενίας. Η γαστρονομία και το κρασί αποτελούν βασικούς πυλώνες της τουριστικής και επιχειρηματικής ταυτότητας των Χανίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τόπος μας έχει βαθιές ρίζες στην παγκόσμια ιστορία του κρασιού από χιλιάδες χρόνια. Αυτή η μακραίωνη παράδοση αποτελεί για εμάς, όχι μόνο κληρονομιά, αλλά και ευθύνη να τη συνεχίσουμε με θεμέλια την ποιότητα, τη γνώση και την εξωστρέφεια».

Ο ίδιος τόνισε ότι σήμερα «ο αμπελώνας της Κρήτης με 12% της συνολικής πανελλήνιας έκτασης καταλαμβάνει την 3η θέση του οινικού χάρτη μεταξύ των 9 αμπελουργικών περιφερειών της Ελλάδας. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία 20 χρόνια, πάνω από το 40% των εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας στο νησί μας έχει εγκαταλειφθεί, γεγονός που αναδεικνύει το ασφυκτικό περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να επιχειρήσουν οι αμπελουργοί και οι οινοποιοί μας, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής και οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Παρά τις δυσκολίες, σήμερα η Χανιώτικη αµπελοκαλλιέργεια συνεχίζεται, με ώθηση από την εξωστρέφεια, τη δημιουργικότητα και την ποιότητα των 20 οινοποιείων της περιφερειακής μας ενότητας, τα οποία με συνέπεια διατηρούν κυρίως δικές τους καλλιέργειες. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που ο θεσμικός μας φορέας της Επιχειρηματικότητας εξασφάλισε και σήμερα σας παρουσιάζουμε φιλοδοξεί στην αποτελεσματική ανάδειξη των εξαιρετικών Χανιώτικων προϊόντων και της οινικής μας ταυτότητας στα εκατομμύρια των επισκεπτών του τόπου μας».

Από τη μεριά του ο προέδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, Στέλιος Ζαχαριουδάκης, εξέφρασε «ευχαριστίες στο Επιμελητήριο Χανίων για τη συνεργασία και τη στήριξή του στο πρόγραμμα Genius Wine Step» και τόνισε: «Η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις στον κόσμο του κρασιού, από τη γευσιγνωσία και τις βασικές ποικιλίες έως το επαγγελματικό service. Η συνεργασία μας αναδεικνύει την Κρήτη ως προορισμό υψηλής οινικής κουλτούρας και ενισχύει την ποιότητα και την προβολή των τοπικών οινοποιών. Προτρέπουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν και να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης».

Η επιχειρησιακή διευθύντρια του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, Δρ. Έλλη Γκίκα, σημείωσε ότι «με την πρωτοβουλία αυτή επιδιώκουμε να θεσμοθετήσουμε την στοχευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα της εστίασης, με σκοπό την ενίσχυση της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Εκτιμούμε ότι η προσπάθεια αυτή θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάδειξη της φήμης και της δυναμικής του κρητικού αμπελώνα, ενώ ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει την εμπειρία του καταναλωτή και θα ενισχύσει την ανάπτυξη των πωλήσεων, καθιστώντας την ωφέλιμη για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

Σε ανακοίνωση του Επιμελητήριο σημειώνει:

«Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Genius Wine Step” αποτελεί τον πρώτο κύκλο σπουδών της εταιρείας οινικής εκπαίδευσης “Genius in Gastronomy”, ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες της Εστίασης, της Φιλοξενίας και του Οίνου που επιθυμούν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους ως Sommelier και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με το κρασί, τη γευσιγνωσία και την επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών (service). Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για επιχειρηματίες, προσωπικό εστιατορίων, sommeliers, bartenders, προσωπικό ξενοδοχείων, καθώς και σε σπουδαστές τουριστικών και γαστρονομικών σχολών που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από τον κόσμο του κρασιού. Δίνεται προτεραιότητα σε όσους Χανιώτες είναι επαγγελματικά ενεργοί στον κλάδο της εστίασης, σε εστιατόρια ή ξενοδοχεία.

Το Genius Wine Step Course αποτελεί μια εξειδικευμένη θεματική ενότητα συνολικής διάρκειας 18 ωρών (3 ημέρες × 6 ώρες) και περιλαμβάνει: Βασικές ποικιλίες και στυλ κρασιών, αρχές γευσιγνωσίας, οινογεωγραφία, διεθνή οινική ορολογία, service κρασιού, Food & Wine Pairing.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν το απαραίτητο επίπεδο οινικής εξοικείωσης και έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν και σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου “Junior Sommelier”.

Το κόστος συμμετοχής είναι δωρεάν, καθώς το σεμινάριο είναι 100% χορηγούμενο από το Επιμελητήριο Χανίων, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για όσους από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να λάβουν επιπλέον την πιστοποίηση “Junior Sommelier”, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε εξετάσεις με επιπλέον κόστος 124€. Η διαδικασία αξιολόγησης για την πιστοποίηση περιλαμβάνει θεωρητική και γευσιγνωστική δοκιμασία».

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γιώργος Λούκας, Sommelier Trainer & Founder της Genius in Gastronomy

Οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες και ανέρχονται συνολικά σε τριάντα (30), οι οποίες θα κατανεμηθούν με μόνο κριτήριο τη χρονική σειρά αποστολής της κάθε δήλωσης συμμετοχής στους διοργανωτές (υπό την προϋπόθεση της συμβατότητας της επαγγελματικής ιδιότητας του κάθε ενδιαφερόμενου με τους κλάδους προτεραιότητας του σεμιναρίου).

Ακολουθεί ο διαδικτυακός σύνδεσμος (link) για την άμεση δήλωση συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου Χανιώτη επαγγελματία των κλάδων της Εστίασης, της Φιλοξενίας και του Οίνου: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjE13n5HFVvLtZ-IQpq6-AN7Ni0eeSUEo_nK_lLwUFHs2lxw/viewform