13.3 C
Chania
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, 2026
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Αποκόρωνας: Παρέμβαση “Λαϊκής Συσπείρωσης” για τις μεταφορές μαθητών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παρέμβαση στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας κάνει ο δημοτικός σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Αποκόρωνα, Σταύρος Ζώης, για τις μεταφορές μαθητών.

Απευθυνόμενος στον δήμαρχο αναφέρει ότι «για μια ακόμη φορά η ‘Ένωση Γονέων Αποκόρωνα διαμαρτύρεται δημόσια στον Ημερήσιο Τύπο για περίπτωση εγκατάλειψης μαθητή από το ΚΤΕΛ και μη έγκαιρης μεταφοράς του στο σχολείο του».

Σχολιάζει πως η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στην προσπάθειά της να κάνει «οικονομία κλίμακος» αποδέχεται τον «απαράδεκτο προγραμματισμό των δρομολογίων από μεριάς ΚΤΕΛ που σκοπό έχει την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς των μαθητών και όχι την έγκαιρη μεταφορά τους προς και από τα σχολεία στις κατοικίες τους.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι πολλοί μαθητές να περιπλανώνται άσκοπα για πολλή ώρα σε καφενεία και πλατείες ως ότου επιβιβαστούν στα μαθητικά λεωφορεία, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την ασφάλεια των παιδιών, την απώλεια πολύτιμου χρόνου και την εξάντληση τους (η οποία έχει αρνητικές συνέπειες στην σχολική τους πρόοδο), αλλά και την αγωνία για την τύχη των παιδιών στην οποία υποβάλλονται καθημερινά οι οικογένειες τους».

Καταλήγοντας αναφέρει: «Επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια για άμεση επιβίβαση των μαθητών στα λεωφορεία με το σχόλασμα, παρακαλούμε γνωστοποιήστε μας τις ενέργειες του Δήμου προς την Αντιπεριφέρεια Χανίων για οριστική λύση του προβλήματος από μεριάς της».

