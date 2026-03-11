menu
Αποκόρωνας: Παρέμβαση Κουκιανάκη για προστασία κατοικίας πενταμελούς οικογένειας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Παρέμβαση έκανε ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, για να προστατευθεί η κύρια κατοικία πενταμελούς οικογένειας του Αποκόρωνα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία του Αποκόρωνα και με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, απέστειλε επίσημη επιστολή προς τη Διοίκηση της Intrum Hellas, ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης πενταμελούς οικογένειας του Δήμου που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απώλειας της κύριας και μοναδικής κατοικίας της.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και βαθύ προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς αφορά μια οικογένεια με παιδιά, ενώ ένα από τα μέλη της είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερες δυσκολίες. Η απώλεια της μοναδικής κατοικίας της οικογένειας αυτής δεν αποτελεί απλώς ένα οικονομικό ζήτημα διαχείρισης οφειλών, αλλά ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα που αγγίζει την ίδια τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας.
Στην επιστολή του προς την εταιρεία, ο Δήμαρχος Αποκορώνου υπογραμμίζει ότι η οικογένεια έχει εκφράσει τη σαφή πρόθεση να προχωρήσει σε ρύθμιση και διακανονισμό των οικονομικών της υποχρεώσεων, επιδιώκοντας μια βιώσιμη λύση που θα της επιτρέψει να συνεχίσει τη ζωή της με αξιοπρέπεια και σταθερότητα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου, εκφράζοντας ομόφωνα την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στους πολίτες, δηλώνει ξεκάθαρα ότι η οικογένεια αυτή δεν είναι μόνη της. Έχει τη στήριξη της δημοτικής αρχής και της κοινωνίας του Αποκόρωνα, η οποία παρακολουθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία την εξέλιξη της υπόθεσης.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη όταν απειλείται η βασική προϋπόθεση της ανθρώπινης ασφάλειας: το σπίτι μιας οικογένειας. Σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές οικογένειες δοκιμάζονται από τις συνέπειες των οικονομικών δυσκολιών, η αναζήτηση λύσεων που λαμβάνουν υπόψη την ανθρώπινη διάσταση των προβλημάτων αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση κοινωνικής ευθύνης.
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου απευθύνει έκκληση προς τη διοίκηση της εταιρείας να εξετάσει με προσοχή την υπόθεση και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για έναν βιώσιμο και ανθρώπινο διακανονισμό, που θα επιτρέψει στην οικογένεια να διατηρήσει την κύρια κατοικία της.
«Πίσω από κάθε οικονομικό φάκελο υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά και οικογένειες», τονίζεται χαρακτηριστικά στην παρέμβαση του Δημάρχου, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική ευθύνη και η οικονομική νομιμότητα μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν μέσα από λύσεις που σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ο Δήμος Αποκορώνου δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση της εταιρείας για κάθε συνεργασία ή συνδρομή που θα μπορούσε να συμβάλει στην εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, που θα προστατεύει τόσο τη νομιμότητα όσο και την κοινωνική ισορροπία.
Η κοινωνία του Αποκόρωνα εκφράζει την ελπίδα ότι θα επικρατήσει η λογική, η ευθύνη και η ευαισθησία, ώστε να δοθεί μια λύση που θα επιτρέψει σε αυτή την οικογένεια να συνεχίσει τη ζωή της με αξιοπρέπεια στον τόπο της».

