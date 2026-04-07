Αποκόρωνας: Κοινή δήλωση Κουκιανάκη και παράταξης Κουκλινού

Σε κλίμα θεσμικής ευθύνης, ειλικρινούς διαλόγου και συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Αποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη, συνάντηση στο πρώην Δημαρχείο Αρμένων στις Καλύβες, με τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ανδρέα Κουκλινό και τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξής του κ.κ. Αθηνά Ορφανουδάκη, Πέτρο Μπενάκη και Γεώργιο Ξηρουχάκη.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Μουσουράκης,ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρμένων κ. Μάνος Καστρινάκης και ο νομικός του Δήμου μας Νικολούδης Μανόλης.

Μετά από διεξοδική και διαλογική συζήτηση, οι συμμετέχοντες κατέληξαν από κοινού στην αποσαφήνιση των πραγματικών δεδομένων, προς αποκατάσταση της αλήθειας και την αποφυγή παρερμηνειών που πλήττουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι ουδέποτε η παράταξη του κ. Ανδρέα Κουκλινού ισχυρίστηκε πως στον Δήμο Αποκορώνου “μπήκε” ο Εισαγγελέας για τη διερεύνηση ατασθαλιών οποιασδήποτε μορφής, πράγμα που είναι αναληθές. Αντιθέτως, το μοναδικό αίτημα που διατυπώθηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης αφορούσε τη θεσμική διαδικασία παροχής εντολής από την Εισαγγελική Αρχή για την παράδοση συγκεκριμένων εγγράφων που είχαν ζητηθεί, στο πλαίσιο της διασφάλισης της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης,οτιδήποτε δε ζητείται στα πλαίσια της ενημέρωσης που αιτείται η αντιπολίτευση στα πλαίσια της θεσμικής ευθύνης θα παρέχεται.