Αποκόρωνας: Κοινή δήλωση Κουκιανάκη και παράταξης Κουκλινού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε κλίμα θεσμικής ευθύνης, ειλικρινούς διαλόγου και συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Αποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη, συνάντηση στο πρώην Δημαρχείο Αρμένων στις Καλύβες, με τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ανδρέα Κουκλινό και τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξής του κ.κ. Αθηνά Ορφανουδάκη, Πέτρο Μπενάκη και Γεώργιο Ξηρουχάκη.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Μουσουράκης,ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρμένων κ. Μάνος Καστρινάκης και ο νομικός του Δήμου μας Νικολούδης Μανόλης.

Μετά από διεξοδική και διαλογική συζήτηση, οι συμμετέχοντες κατέληξαν από κοινού στην αποσαφήνιση των πραγματικών δεδομένων, προς αποκατάσταση της αλήθειας και την αποφυγή παρερμηνειών που πλήττουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι ουδέποτε η παράταξη του κ. Ανδρέα Κουκλινού ισχυρίστηκε πως στον Δήμο Αποκορώνου “μπήκε” ο Εισαγγελέας για τη διερεύνηση ατασθαλιών οποιασδήποτε μορφής, πράγμα που είναι αναληθές.  Αντιθέτως, το μοναδικό αίτημα που διατυπώθηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης αφορούσε τη θεσμική διαδικασία παροχής εντολής από την Εισαγγελική Αρχή για την παράδοση συγκεκριμένων εγγράφων που είχαν ζητηθεί, στο πλαίσιο της διασφάλισης της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης,οτιδήποτε δε ζητείται στα πλαίσια της ενημέρωσης που αιτείται η αντιπολίτευση στα πλαίσια της θεσμικής ευθύνης θα παρέχεται.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

