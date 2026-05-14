Αποκόρωνας: Η παράταξη Κουκλινού για τον προϋπολογισμό

«Απέναντι σε αυξήσεις τελών, ελλείμματα και έργα-«μακέτες», εμείς καταθέτουμε 4 προτάσεις για να αλλάξουμε τον Αποκόρωνα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταση του Ανδρέα Κουκλινού στο δημοτικό συμβούλιο.

Υποστηρίζει ότι «οι πρόσφατες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του 2026, επιβεβαίωσαν δυστυχώς αυτό που βιώνει καθημερινά κάθε δημότης. Η σημερινή δημοτική αρχή δεν έχει σχέδιο, δεν έχει όραμα και οδηγεί τον Δήμο σε οικονομικό και αναπτυξιακό αδιέξοδο» και συνεχίζει:

«Η παράταξή μας καταψήφισε αυτή την αδιέξοδη πολιτική, αναδεικνύοντας τις τεράστιες αντιφάσεις της.

​Ένας Προϋπολογισμός αυξήσεων και επιβαρύνσεων. Η όποια αύξηση εσόδων παρουσιάζεται, δεν οφείλεται σε νοικοκύρεμα, αλλά στο γεγονός ότι η δημοτική αρχή βάζει ξανά το χέρι στην τσέπη των πολιτών. Αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας, στα τέλη των επαγγελματιών και διπλασιασμός στην άρδευση, προκειμένου να καλυφθούν τα συσσωρευμένα χρέη της δικής τους κακοδιαχείρισης.

​Ένα Τεχνικό Πρόγραμμα χωρίς αντίκρισμα. Με εγγεγραμμένους ίδιους πόρους μόλις 42.000 ευρώ –δηλαδή 2,8 ευρώ ανά δημότη! η διοίκηση προσπαθεί να οικειοποιηθεί συνεχιζόμενα έργα ΕΣΠΑ παρελθόντων ετών. Την ίδια ώρα, προσβάλλει τη νοημοσύνη μας, εγγράφοντας έργα όπως «αθλητικό κέντρο με 10.000 ευρώ», αποδεικνύοντας ότι δεν μιλάμε για έργα, αλλά για… μακέτες.

​Ένα ΟΠΔ που ομολογεί την κατάρρευση: Η δημοτική αρχή έφερε προς ψήφιση ένα έγγραφο όπου η ίδια υπογράφει ότι το 2026 θα έχει οικονομική «τρύπα» 1,5 εκατ. ευρώ και προγραμματισμένα «φέσια» (απλήρωτες υποχρεώσεις) 614.000 ευρώ εν μέσω καλοκαιριού. Και για να κρύψουν το αδιέξοδο, εφηύραν το «θαύμα των Χριστουγέννων», προβλέποντας δήθεν 1,6 εκατ. ευρώ εισπράξεις μόνο τον Δεκέμβριο! Με αυτές τις λογιστικές αλχημείες ρισκάρουν την επιβολή κυρώσεων και την παρακράτηση ΚΑΠ από το Παρατηρητήριο του Υπουργείου.

​Εμείς δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτή την ανευθυνότητα. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος».

Στη συνέχεια η παράταξη Κουκλινού αναφέρει: «Απέναντι στον εύκολο δρόμο της μεταφοράς των βαρών στους πολίτες, καταθέσαμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο 4 αξόνων για τον Δήμο μας:

1.​Οριστική Λύση στο Ενεργειακό Κόστος: Αντί να διπλασιάζουμε το νερό στους αγρότες για να πληρώνουμε τα χρέη στη ΔΕΗ, προτείνουμε την άμεση δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου. Με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα αντλιοστάσια και τα δημοτικά κτίρια, ο Δήμος θα παράγει το ρεύμα που καταναλώνει.

2. Αύξηση Εσόδων ΧΩΡΙΣ νέα τέλη στους Δημότες: Με την εισπραξιμότητα του Δήμου να βρίσκεται στο τραγικό 56%, δεν νοείται να επιβαρύνονται διαρκώς οι συνεπείς πολίτες. Προτείνουμε την πλήρη αναδιοργάνωση της Ταμειακής Υπηρεσίας. Με ψηφιοποίηση, διευκολύνσεις και ρεαλιστικούς διακανονισμούς στους οφειλέτες, μπορούμε να αυξήσουμε κατακόρυφα τα έσοδα του Δήμου, χωρίς να επιβληθεί ούτε ένα ευρώ νέος φόρος.

​3. Σοβαρότητα στα Έργα και τις Δημοπρατήσεις: Ο Αποκόρωνας χρειάζεται έργα, όχι ακυρώσεις. Προτείνουμε την ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη συνδρομή εξωτερικών ελεγκτών νομιμότητας στα τεύχη δημοπράτησης. Δεν επιτρέπεται να χάνονται έργα πνοής και να ακυρώνονται διαγωνισμοί λόγω ερασιτεχνικών λαθών των επιτροπών.

​4. Ρεαλιστικός Οικονομικός Σχεδιασμός: Τέλος στα ψεύτικα νούμερα. Δημιουργία ενός πραγματικού «Αποθεματικού Έκτακτης Ανάγκης» ώστε να πληρώνονται εγκαίρως οι προμηθευτές και οι επαγγελματίες του τόπου μας και να μην κινδυνεύει η χρηματοδότηση του Δήμου από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»:

Ανδρέας Κουκλινός – Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης

Ελένη Καντεράκη

Πέτρος Μπενάκης

Γεώργιος Ξηρουχάκης

Αθηνά Ορφανουδάκη