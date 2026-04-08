Αποκόρωνας: H “άνοιξη” του Κοιλιάρη

Γιάννης Κάκανος
Η παρόχθια περιοχή του ποταµού Κοιλιάρη στην εύφορη κοιλάδα του ∆ήµου Αποκορώνου εκτός από την παραγωγική της ανάπτυξη µε διάφορες καλλιέργειες αποτελεί ταυτόχρονα πόλο έλξης αρκετών επισκεπτών λόγω των ιστορικών της µνηµείων και των πεζοπορικών διαδροµών. 

Για τον φυσικό αυτό παράδεισο και την ιστορική αξία των µνηµείων της περιοχής ο ∆ήµος Αποκορώνου έχει µελετήσει και εντάξει µεταξύ άλλων περιοχών την κοιλάδα και µέρος της έκτασης της από τις πηγές του Στύλου µέχρι τις εκβολή του ποταµού Κοιλιάρη στον Αλµυρό κόλπο λόγο του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που διαθέτει.

Από το χθεσινό µας οδοιπορικό στην περιοχή παραθέτουµε αρκετές φωτογραφίες µε τον θαυµάσιο υδροβιότοπο µε πολλά τρεχούµενα νερά, ποταµό Κοιλιάρη, το µικρό εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου, στα Πλατανάκια, τον παλαιό Ιερό Βυζαντινό Ναό της Παναγίας και τον παλιό ανακαινισµένο όχι όµως µε ολοκληρωµενες τις εργασίες, ενετικό νερόµυλο στον Στύλο, όπου εκείνα τα χρόνια οι κάτοικοι των κοντινών χωριών µπορούσαν να αλέσουν τα σιτηρά τους στα µυλάρια του που κινιόταν µε τη δύναµη των ορµητικών νερών του ποταµού.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µε τον δήµαρχο Αποκορώνου κ. Χαράλαµπο Κουκιανάκη, καταγράψαµε τα εξής: «Επιτέλους µετά από µεγάλο αγώνα της δηµοτικής Αρχής η ανάδειξη των 27 µνηµείων και η πολιτιστική διαδροµή του Αποκόρωνα παίρνει σάρκα και οστά µε την έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο για την Γ’ φάση του ερευνητικού προγράµµατος για τη δηµιουργία πολιτιστικής διαδροµής στη δηµοτική µας περιφέρεια η οποία αποτελεί εξέλιξη καθοριστικής σηµασίας αλλά και θεσµική επιβεβαίωση ενός µεγάλου οράµατος για τον τόπο µας. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρω την σηµαντική προσφορά του αείµνηστου αρχαιολόγου Μιχάλη Ανδριανάκη. Μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια που πετύχαµε υπηρετώντας µε πίστη και αφοσίωση τα καθήκοντα µας εντάσσεται και η περιοχή του Κοιλιάρη µε τα µνηµεία και τις πεζοπορικές διαδροµές».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

