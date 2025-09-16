Αποκόρωνας: Εσπερινός στο κοινωφελές ίδρυμα: «Αγία Σοφία»

1 από 3

Με την ευκαιρία της εορτής της προστάτιδος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης στην εκκλησία που βρίσκεται στον χώρο του Ιδρύματος, στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου, Εσπερινός και τρισάγιο στη μνήμη του μακαριστού Ιεράρχη Ειρηναίου Γαλανάκη, των γονέων, των ευεργετών και των δωρητών του Ιδρύματος.

Επίσης τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των Νικολάου Παπαδάκη και Μιχάλη Ανδριανάκη, αντιπροέδρων του Ιδρύματος, παρουσία του δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου Κουκιανάκη, της περιφερειακής συμβούλου Σοφίας Μαλανδράκη, κ.α.

Ο Εσπερινός τελέστηκε σε κλίμα θλίψης καθώς για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ήταν χωρίς την παρουσία του Νίκου Παπαδάκη και του Μιχάλη Ανδριανάκη.