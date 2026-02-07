Αποκόρωνας: Ερωτήματα για οχήματα από την παράταξη Κουκλινού

Ερωτήματα για οχήματα του Δήμου Αποκορώνου θέτει με ανακοίνωσή της η παράταξη του Ανδρέα Κουκλινού.

Παράλληλα, εξαπολύει βολές κατά της δημοτικής αρχής με αφορμή τη συνεδρίαση λογοδοσίας.

Υποστηρίζει, στην ανακοίνωση, ότι «η απάντηση της δημοτικής αρχής, για άλλη μια φορά, κινείται σε γενικόλογες διαβεβαιώσεις και ωραίες διατυπώσεις, αλλά αποφεύγει το βασικό: καθαρή και μετρήσιμη λογοδοσία. Όταν οι πολίτες και η αντιπολίτευση ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις, παίρνουν μεγάλες υποσχέσεις και μετατόπιση της συζήτησης».

Και συνεχίζει: «Επικαλείστε τη “διαφάνεια”. Όμως η διαφάνεια δεν είναι σύνθημα, είναι τρόπος διοίκησης: να δίνεις απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές και να παρουσιάζεις στοιχεία συγκεντρωμένα. Όταν αντί αυτών επιλέγονται οι γενικότητες, λογικό είναι να αναρωτηθεί ο καθένας: γιατί τόση άμυνα απέναντι σε απλές ερωτήσεις;

Έγινε λόγος για οργάνωση, την ίδια ώρα που βλέπουμε δημοτικά οχήματα – ερείπια, για τα οποία έχει παρθεί απόφαση απόσυρσης, να μένουν παρατημένα δεξιά κι αριστερά και ταυτόχρονα να πληρώνουμε ασφάλειες γι’ αυτά. Αυτό κι αν είναι σχέδιο!!! Σχεδιασμός που όμως κοστίζει ακριβά στην τσέπη των δημοτών. Και μέσα σε όλα, οι Αποκορωνιώτες πληρώνουμε τα ακριβότερα δημοτικά τέλη στην Ελλάδα, αν μη τι άλλο για …να «απολαμβάνουμε» τέτοια οργάνωση!

Εμείς δεν ζητάμε εντυπώσεις. Ζητάμε ουσία: λιγότερα λόγια, περισσότερες πράξεις. Και κυρίως, να σταματήσει η τακτική του «όποιος ρωτάει πρέπει να τιμωρηθεί». Γιατί σε έναν Δήμο που σέβεται τους πολίτες του, οι ερωτήσεις δεν είναι ενοχλητικές. Είναι αυτονόητες. Κι αν τελικά σας ενοχλεί που ρωτάμε, θυμίζουμε πως η λογοδοσία δεν «τιμωρείται», αλλά απαντιέται. Και κάτι τελευταίο. Τον Νοέμβριο επιλέξατε να απευθυνθείτε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να μας “τιμωρήσετε” επειδή ζητάμε απαντήσεις. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο και τώρα, που ξαναρωτάμε και κάνουμε απλώς τη δουλειά μας ως αντιπολίτευση;».

Καταλήγοντας παραθέτει φωτογραφίες που, όπως αναφέρει, «αφορούν οχήματα για τα οποία ζητήσαμε προσφάτως πληροφορίες, την ίδια ώρα που εδώ και χρόνια για το ένα έχει αποφασισθεί η απόσυρσή του, ενώ το άλλο είναι προς επισκευή. Βέβαια, συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά την ασφάλισή τους…».

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»:

Ανδρέας Κουκλινός – Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης, Ελένη Καντεράκη, Πέτρος Μπενάκης, Γεώργιος Ξηρουχάκης, Αθηνά Ορφανουδάκη.